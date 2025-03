Irineu Esteve, 32è als 50km que tanquen els Campionats del Món de Trondheim

Irineu Esteve, dorsal 20, durant els 50km. Foto: Modica Nordic Focus

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) han celebrat aquest dissabte l’última cursa amb representació andorrana, els 50km mass start en skating, i amb Irineu Esteve 32è. L’andorrà ha finalitzat amb un temps de 2h07.50,9, a 10.03,8 del guanyador, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo amb 1h57.47,1. El podi l’han completat el suec William Poromaa, a només dos segons, i el noruec Simen Hegstad Krueger, a 8,5 segons.

Superats els 10km de cursa, Esteve, que sortia amb el dorsal 20, es trobava en la 47a posició a gairebé minut i mig del cap de cursa. Als 20km, l’andorrà era 39a a tres minuts, mentre que ja al quilòmetre 30 perdia 5.34,8 i era a la 40a posició. Al seu pas pel quilòmetre 40, Esteve era 38è amb +7.57,3, mentre que finalment recuperava posicions per a ser 32è a la classificació final d’aquests 50km.





Irineu Esteve, esquiador: “Hem començat i ja les sensacions han estat bastant dolentes. Hem intentat estar tot el que podíem al grup, però de seguida ens hem despenjat. Ha sigut una cursa bastant dura, la neu era també difícil d’esquiar, era neu primavera. Hem estat patint des del quilòmetre un fins el final de tot. Sort que ens hem pogut ajudar amb altres que també estaven patint com nosaltres. Acabem amb una 32a posició, molt lluny del que esperàvem. No han sigut els Mundials que esperàvem tampoc, no ens hem trobat molt bé, així que ara a esquiar i a veure com afrontem la part final de la temporada”.