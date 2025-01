Irineu Esteve, 20è a l‘skiathlon i se situa 25è a la general del Tour d’Ski

Els 20 km Skiathlon al Tour d’Ski, amb Irineu Esteve al centre de la imatge. Foto: Vanzetta Nordic Focus

Val di Fiemme ha acollit aquest dissabte, 4 de gener, la penúltima cursa del Tour d’Ski, els 20km skiathlon (10km en clàssic i 10km en patinador), amb Irineu Esteve 20è a 58,6 segons del guanyador. D’aquesta manera, l’andorrà se situa ara 25è a la general, recuperant vuit posicions respecte al dia anterior. Esteve, que avui sortia amb el dorsal 33, ha estat al ritme de cursa del grup principal durant la primera part de carrera en clàssic.

A la primera volta (km 3.3), era 37è a 8 segons del cap de cursa, mentre que a la segona volta se situava 31è a 11,7 segons. A l’equador de cursa, amb el canvi d’esquís i passar a agafar els de patinador, l’andorrà es mantenia 31è, ara a 14,9 segons. Tancava la primera volta en skating en la 20a posició recuperant 11 places, i ara a 19,5 segons del cap de cursa. A la segona volta d’skating, la cinquena del total, es mantenia en solitari i 20è (+25.0), posició que ja no deixaria perquè el grup de davant el tenia a més de vint segons, mentre que per darrera seu el següent grup es trobava a uns 10 segons.

Finalment ha estat 20è amb un crono de 50.27,6, a 58,6 segons del noruec Johannes Hoesflot Klaebo (49.29,0), a 40 segons del top15 que ha tancat l’italià Martino Carollo.





25è a la general del Tour

Amb la 20a posició d’avui dissabte, Esteve se situa 25è a la general, quan ahir divendres era 33è. L’andorrà suma un temps de 2h57.04, a 6.40 del líder Klaebo (2h50.24). Esteve té la 20a posició -Niko Anttola, 2h55.45- a 1.19, mentre que la 15a plaça és ara per al nord-americà Ben Ogden, amb un temps de 2h54.43.





Diumenge, pujada final a Alpe Cermis

Aquest diumenge el Tour es tanca amb la pujada final Alpe Cermis en una jornada de 10km de recorregut (tres de pujada), en patinador i mass start. La cursa començarà a les 14:15h.





6è, el seu millor resultat a la pujada final

Esteve ha competit als 10km mass start en lliure del Tour d’Ski en cinc ocasions. El seu millor resultat va ser en 2022, quan va ser 6è, mentre que en 2019 va ser 10è, en 2020 va finalitzar 8è, en 2021 va acabar 13è i en la seva última participació, en 2023 -al 2024 no hi va competir per lesió-, va acabar 9è. Així doncs, suma quatre top10 en cinc ocasions.





Els seus resultats finals al Tour d’Ski

Irineu Esteve va ser 24è a la classificació final a la seva primera participació al Tour d’Ski, al 2019. Al 2020 va acabar 23è, mentre que al 2021 va ser 22è, el qual és el seu millor resultat fins el moment. Al 2022 va acabar 26è, i al 2023, la seva última participació, va ser 31è.





Irineu Esteve, fondista: “De cara a la general no és del tot positiu, però és positiu. Estem avançant alguna posició i hi ha gent que ja s’està quedant. Per a lluitar pel top20 de la general al Tour esperàvem avui estar al top10 o top15. Se’ns ha complicat una mica, hem acabat top20 al final. Amb clàssic estava bastant còmode, és cert que tenia grip al esquís, però no eren els esquís més ràpids i no ens hem pogut situar tan endavant com haguéssim volgut. Amb skating esperava estar més còmode perquè és teòricament el que millor se’m dona, però m’he trobat des del principi buit d’energia, he anat sol tota la cursa i tota l’estona patint per a enganxar amb els de davant i perquè no m’enganxessin els de darrera i ni m’han enganxat ni els he enganxat, així que el balanç és que pensava que ho podia haver fet una mica millor. Ens ha faltat energia a les últimes voltes, però si més no encara estem allà a la general, encara podem aspirar a bons llocs a la general, així que demà serà l’últim dia i un dia important”.