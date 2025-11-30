Íria Medina obre foc a la Copa d’Europa de Zinal

Una intensa pretemporada per a Íria Medina desemboca aquest dilluns a Zinal (Suïssa), on començarà la temporada de competició per a la jove esquiadora andorrana. Serà cita de Copa d’Europa. Medina arriba al primer gegant de la Copa d’Europa amb totes les ganes de posar en pràctica els entrenaments d’una pretemporada intensa. L’esquiadora del Principat estarà acompanyada per l’entrenador Ibon Mintegui.
La Copa d’Europa de Zinal seran dues jornades de gegant, una primera dilluns i una segona dimarts. Després, Íria Mediana viatjarà cap a Mayrhofen, on disputarà altres dues proves EC, en aquest cas el dissabte 6, de gegant, i el diumenge, dia 7, d’eslàlom.