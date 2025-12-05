Íria Medina i Carla Mijares, a la Copa d’Europa de Mayrhofen

Segona Copa d’Europa, aquest cap de setmana, en el calendari de tècnica, a Mayrhofen (Àustria), segona per a Íria Medina, que ja va disputar els gegants de Zinal, i primera per a Carla Mijares, que serà a l’eslàlom, i que ve de competir a les tres primeres Copes del Món. El cap de setmana, doncs, presenta una cursa de gegant el dissabte, amb Medina a la porta de sortida. L’andorrana arriba amb el balanç fet de la doble cita continental de Zinal dels passats dilluns i dimarts, quan va córrer els dos gegants i va ser 36a i 43a.
Diumenge serà el torn de l’eslàlom, amb Medina a la sortida i també amb Carla Mijares. L’eslalomista arriba després de mostrar un bon esquí a les tres Copes del Món disputades fins a data d’avui -Levi, Gurgl i Copper Mountain- i amb la idea de mantenir el ritme de competició amb la ment posada a la pròxima Copa del Mön, programada per al dimarts, 16 de desembre, a Courchevel (França).