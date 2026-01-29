Íria Medina entrena a Reiteralm per a preparar les curses de Hinterreit i la Copa d’Europa d’Oberjoch

Íria Medina és a Reiteralm entrenant i preparant les pròximes curses per a ella. La primera cita serà el dimecres, 4 de febrer, a Hinterreit, també a Àustria, amb un gegant FIS. Després vindrà una doble cita de Copa d’Europa, a Alemanya. L’esquiadora andorrana i el seu tècnic, Ibon Mintegui, són a Reiteralm des del passat dimarts, quan van arribar per a entrenar la disciplina de gegant, que serà en la qual competirà en les pròximes carreres.
L’equip prepara així la cursa del pròxim 4 de febrer a Hinterreit, que serà un gegant FIS, com a aperitiu abans de la doble cita de Copa d’Europa, el dissabte 7 i el diumenge 8 de febrer, a l’estació alemanya d’Oberjoch.
Cancel·lat per la neu el segon entrenament de descens de la Copa del Món de Crans Montana
Aquest dijous ha estat cancel·lada la segona jornada d’entrenament a la Copa del Món de Crans Montana (Suïssa) on es troba l’esquiadora del Principat, Cande Moreno. La nevada ha impedit fer res avui a la pista i no s’ha pogut dur a terme la sessió oficial d’entrenament.
Aquest divendres està prevista la cursa de descens, a les 10:00h, i per a completar aquesta cita de Crans Montana, el dissabte 31, hi haurà el supergegant, a les 11:00h.