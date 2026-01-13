Íria Medina, 3a al gegant FIS de Sestriere i marca 25 punts FIS

Aquest dimarts s’ha disputat un segon gegant FIS del Gran Premi Itàlia, a Sestriere, en què ha participat l’esquiadora del Principat, Íria Medina, amb l’andorrana tercera i marcant 25 punts FIS, que milloren els seus 30 actuals. Medina ha completat la cursa amb 2.10.00, a només 0.17 de la victòria, que ha estat per a la italiana Melissa Astegiano, que ha fet 2.09.83. Segona ha estat la suïssa Lara Baumann, amb +0.02 (2.09.85).
A la primera mànega, l’andorrana feia el 6è temps amb +0.43, mentre que a la segona marcava el tercer crono amb +0.18, i assolia finalment la tercera posició final.
Fa 25.17 punts FIS
Amb aquest resultat, l’andorrana ha marcat 25.17 punts FIS, millorant els seus actuals 30.09. Aquest és el seu millor resultat en la disciplina. Aquesta temporada havia marcat 30.36 al gegant FIS de Pass Thurn del passat 9 de desembre, i altres 32.80 com a segon millor resultat, a Kaltenbach, també a un gegant FIS.
Aquest és el segon podi en gegant per a ella aquesta temporada, després de la tercera posició que va assolir a Pass Thurn, i el tercer de la temporada, ja que a Soldeu va aconseguir guanyar l’eslàlom FIS del 29 de desembre.
Ibon Mintegui, entrenador: “Avui ha esquiat molt correcta a la primera mànega, molt intel·ligent, anant a més on havia de fer-ho, agafant línia on ho havia de fer, molt intel·ligent i molt bé i s’ha quedat a 0.43 de la primera. A la segona era un traçat molt similar en moltes seccions, amb el mur una mica més recte, i era executar-ho amb més intensitat al mur, tirant més amb els esquís cap a baix, i la veritat és que ho ha interpretat molt bé. Ens hem quedat a 0.17 per a guanyar, però avui molt contents amb els 25 punts FIS”.