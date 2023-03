Íria Medina (2a) i Xavi Cornella (6è) milloren punts FIS a l’eslàlom dels Nacionals d’Espanya

L’esquiadora Íria Medina (Origami / Òscar Rius)

Avui dilluns s’ha disputat la primera jornada dels Campionats d’Espanya d’esquí alpí. Baqueira acull aquesta cita que compta amb presència andorrana. Íria Medina ha estat avui segona i, a més, ha aconseguit la seva millor carrera en eslàlom amb 36 punts FIS. També ha millorat punts, lleugerament, Xavi Cornella, amb 29.05.

A la cursa femenina, Íria Medina ha estat avui segona després de marcar 1.56.56, a 0.38 de la guanyadora, l’espanyola Arrieta Rodríguez (1.56.14). L’andorrana feia el tercer millor temps a la primera mànega i el segon millor a la segona, per ser segona finalment. Així, marca avui 36.11 punts FIS que milloraran els actuals 43.55 fent mitjana amb l’altre bon resultat en eslàlom d’aquesta temporada, els 40.39 punts FIS que va anotar-se a Kronplatza el passat 14 de març. La d’avui és la millor carrera de Medina en eslàlom de la seva trajectòria.

Així mateix, Carla Mijares ha estat 5è amb 2.00.59, a 4.45 de la guanyadora. “Una llàstima”, ha dit el tècnic Josh Alayrach, que ha explicat que Mijares ha hagut de fer un ‘stop and go’ a la segona mànega, quan a la primera havia marcat el millor crono amb més d’un segon de marge. Finalment, com que ha remuntat portes per a tornar a la cursa en aquesta segona baixada, ha perdut molt temps. L’andorrana marcava el 18è crono de mànega, per a ser finalment 5a.

A la cursa masculina, Xavier Cornella ha estat avui 6è amb 1.51.87, a 1.23 del guanyador, l’espanyol Albert Ortega (1.50.64), i ha marcat 29.05 punts FIS que, tot i que per molt poc, milloren els seus actuals 29.32, els quals millorarà lleugerament gràcies als 27.67 que va fer el passat gener a Engelberg.

També ha fet bona cursa Salva Cornella, que ha estat 13è (sortia amb el dorsal 53). Nicolas Piccino ha estat 17è amb el dorsal 48 i Martí Llort 24è amb el 78. Avui, a Baqueira, hi ha hagut molts corredors que no han pogut completar la cursa per les difícils condicions de neu. “A la primera mànega ja s’ha trencat molt, una mànega molt complicada i hi ha hagut molts dnfs (curses no acabades) de tots els esquiadors, tant nostres com espanyols”, ha explicat el tècnic Nico Belcredi, que ha destacat l’esquí de Salva Cornella. “Molt ben esquiat”, ha dit.

Demà dimarts, l’estació espanyola acollirà el gegant d’aquests Campionats d’Espanya.