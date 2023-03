Íria Medina, 14a a l’eslàlom dels Nacionals de França

L’esquiadora andorrana Íria Medina (Arxiu: Origami / Òscar Rius)

Aquest diumenge s’ha celebrat a Les Orres (França) l’eslàlom dels Nacionals de França, on Íria Medina ha estat 14a confirmant que està acabant la temporada amb un molt bon nivell. Medina ha marcat un temps de 1.37.87, a 5.58 de la vencedora, la francesa Nastasia Noens (1.32.29). A la primera mànega feia el 21è temps, però a la segona Medina marcava el 10è millor registre per a ser, finalment, 14a. Per la seva part, avui Carla Mijares no ha pogut completar la primera mànega.

A més, dissabte es va celebrar el gegant d’aquests Nacionals francesos, però tant Medina com Mijares no van poder completar la primera mànega. Josh Alayrach, respecte al gegant del dissabte explica que “portàvem dies esquiant amb una neu una mica salada, una mica més fàcil, i aquí hi havia neu molt bona, molt, molt dura, i no ens vam saber adaptar a les condicions i les dues van caure al gegant del dissabte”.

Josh Alayrach, respecte a l’eslàlom d’avui diumenge: “Avui la Carla surt amb molt bones actituds, però en un moment es queda enrere i no ho pot salvar a l’entrada del pla. La Íria a la primera fa una mànega normal, agafant el ritme, perquè feia dies que no feia eslàlom, i a la segona la fa bastant bé, amb un molt bon nivell que torna a confirmar que està fent coses bones”.