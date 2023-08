Introduïa pastilles d’èxtasi al país viatjant en un autobús

Pastilles d’èxtasi (iStock)

Encara que no ha publicat el seu comunicat oficial a la web, alguns mitjans de comunicació del país ja es fan ressò que la Policia ha detingut aquesta matinada de dimarts un home per un delicte contra la salut pública en voler introduir al Principat d’Andorra una gran quantitat de pastilles.

Les pastilles no eren precisament per al mal de cap, Eren d’èxtasi i l’individu ha estat interceptat aquesta mitjanit a la frontera del riu Runer en un autocar. D’altra banda, la Policia també ha detingut en les darreres hores quatre persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol.