No totes les persones toleren bé determinats aliments que poden contenir substàncies, les quals, provoquen reaccions adverses en els seus cossos. La fructosa n’és, clarament, un exemple. Es tracta d’una espècie d’al·lèrgia alimentària que es dona quan l’organisme no pot absorbir aquest tipus de sucre.

La fructosa no absorbida, per tant, arriba a l’intestí gros (còlon) on pot ser fermentat pels bacteris que es troben allà i en conseqüència, produir uns certs malestars com: inflor abdominal, gasos, mal de panxa o diarrees, i encara que no tan freqüents, vòmits, nàusees o restrenyiment.

La intolerància a la fructosa pot ser de dos tipus:

– Primària: d’origen genètic, en el qual s’obstrueix la proteïna encarregada de transportar la fructosa.

– Secundària : provocada a partir de malalties com la gastroenteritis o la malaltia de Crohn.

La manera de tractar aquesta intolerància consisteix bàsicament en reduir la ingesta d’aquells aliments més rics en fructosa, com poden ser entre altres la xocolata, els sucs processats, els refrescos, els aliments etiquetats “sense sucre”, i algunes fruites com la poma, les figues, el préssec o les cireres, etc.

Ja que moltes fruites i algunes verdures contenen força fructosa i són aliments que no és aconsellable eliminar de la dieta, el més aconsellable és acudir a un facultatiu especialitzat en l’aparell digestiu, que facilitarà una llista d’aquells aliments menys recomanables i aquells aliments saludables substitutius dels prohibits, així com altres tractaments que consideri oportuns segons el cas.

El diagnòstic es pot confirmar amb un test d’alè amb hidrogen espirat.