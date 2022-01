Intervenen films pornogràfics en un establiment de la Seu d’Urgell per estar a l’abast de menors

La Guàrdia Civil ha comunicat el decomís de 96 pel·lícules de DVD de caràcter pornogràfic en un establiment comercial de la Seu d’Urgell pel fet que aquests productes estaven a l’abast de clients de totes les franges d’edat, incloent-hi els menors.

La intervenció es va produir dijous passat, dia 27, a les 7 del vespre, quan agents de la Secció Fiscal de la capital urgellenca feien una inspecció a una botiga per verificar-hi el compliment de la normativa vigent pel que fa a l’apartat de venda de joguines. En una de les prestatgeries, hi van observar la presència d’una vitrina amb pany, però oberta a l’accés dels clients, on hi havia prop d’un centenar de films porno que, segons la Guàrdia Civil, eren “accessibles i a l’abast de persones de qualsevol edat, fins i tot menors”. La vitrina és al costat d’altres productes com ara articles de basar o telefonia, així i tot també s’hi podia trobar al costat articles adreçats al públic infantil, com poden ser les disfresses.

Per tot plegat, l’informe considera que “exposar per a la venda material audiovisual pornogràfic, amb imatges explícites sexuals a les seves portades, en un local d’aquestes característiques i a l’abast de menors”, constitueix “una infracció a l’art.3 del RD 1189/1982 de 04 de juny, sobre regulació de determinades activitats inconvenients o perilloses per a la joventut i la infància”. Per això, els agents han denunciat el fet a l’autoritat competent.