Intervenció en l’enjardinament de l’avinguda del Fener per a tenir una parròquia més amable

El Comú d’Escaldes-Engordany ha intervingut en l’enjardinament de l’avinguda del Fener per a crear un espai més amable i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El projecte parteix de la voluntat d’eliminar la gespa artificial de les zones verdes. Abans de començar els treballs, però, es va encomanar un estudi d’accessibilitat davant els problemes que s’havien detectat en aquesta via.

L’informe, que pot ser d’aplicació en altres indrets de la parròquia, va concloure que calia actuar a les illetes i als escocells per a garantir l’accessibilitat universal.

El fet és que l’avinguda del Fener comptava inicialment amb diverses illetes a peu pla amb una base de gespa artificial i arbres. A més, hi havia arbres al llarg de tota l’avinguda col·locats en escocells a peu de carrer, protegits parcialment amb reixes de ferro i sense vegetació. Aquest sistema feia que la terra dels escocells s’escampés per la voravia i que el desnivell provoqués caigudes dels vianants.

Ara, s’han instal·lat marcs de ferro al voltant de les illetes i dels escocells d’una alçada mínima de deu centímetres, fet que facilita la circulació a les persones invidents. Aquests marcs, a més, donen un efecte escultural a les jardineres. També es retiraran elements que ara obstaculitzen el pas dels vianants i es garanteix el pas mínim per a una cadira de rodes.

Per a l’enjardinament de les illetes s’ha posat una selecció de plantes amb textures i colors variats, floracions en èpoques diferents, resistents, poc exigents en manteniment i amb diferents funcions.

Les plantes perennes s’han combinat amb plantes de temporada com bulbs, geranis o pensaments, entre d’altres, per a donar un cromatisme durant totes les èpoques de l’any.

Al peu dels arbres es preveu posar una base de plantes aromàtiques, com romaní o farigola, que també tenen la funció d’afavorir els pol·linitzadors i controlar les plagues. Aquesta base es complementarà amb bulbs durant la primavera i tardor i altres flors de temporada a l’estiu.

La intervenció està emmarcada en l’aposta del Comú d’Escaldes-Engordany per a augmentar els espais enjardinats de l’entramat urbà. Això, al mateix temps que es millora el disseny de les zones verdes i dels escocells amb criteris de sostenibilitat, urbanístics i estètics, s’elimina la gespa artificial (feta amb plàstic), i s’embelleix la via pública amb flors i plantes per a crear espais amables i millorar la qualitat de vida de la població.