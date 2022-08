Intervenció conjunta de Govern i el Comú de la Massana per a canalitzar el torrent de Prat de la Solana

Els tècnics de l’empresa contractada pel Govern i els operaris del Comú de la Massana es troben ara mateix treballant a la zona del Prat de la Solana, per a desbloquejar el traçat del torrent que porta el mateix nom, que havia quedat taponat a causa de la forta tempesta de dissabte.

Durant aquests dies, Govern i Comú han treballat de forma coordinada per a determinar les causes de la inundació i avaluar les característiques i l’abast de la intervenció, que ha començat a primera hora del matí d’aquest dimecres i es preveu finalitzar en les pròximes hores.

“La intervenció s’havia de realitzar de forma urgent, ja que es preveien més precipitacions i, per això, hem estat en contacte permanent amb el Ministeri d’Ordenament Territorial i el Coex”, explica la cònsol menor, Eva Sansa. En aquests moments la pluja és forta, tot i que no tant violenta com el cap de setmana, i per això s’estan intensificant els treballs.