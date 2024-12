Intervenció arqueològica per a localitzar la desapareguda església de Sant Martí de Sella

Treballs arqueològics per a trobar restes de la desapareguda església de Sant Martí de Sella (SFGA)

El Departament de Patrimoni Cultural, a instància del Comú de Canillo, ha iniciat aquest divendres una nova recerca arqueològica, aquesta vegada a la zona anomenada ‘hortal del capellà o del mossèn’, situada a la partida de Sella al poble de Canillo. L’objectiu és la localització i documentació de la desapareguda església de Sant Martí de Sella que consta en documentació escrita del 1576 (informació aportada per l’historiador Domènec Bascompte extreta del llibre d’actes del Comú de Canillo). Aquesta intervenció se situa a la zona identificada com a espai de presumpció arqueològica amb el registre CA-517.

La intervenció, que es durà a terme durant les pròximes dues setmanes, s’inicia amb un sondeig del terreny per a identificar les possibles restes de l’església de Sant Martí de Sella. Així mateix, també es durà a terme l’estudi de les dades i del possible material extret durant la intervenció, es documentaran en detall els elements constructius de les estructures que es localitzin i es farà un aixecament topogràfic de les restes excavades, a través de fotogrametria i aixecament 3D. En funció dels resultats que es puguin obtenir, es farà una tomografia elèctrica per a poder identificar la potència i els límits de les estructures i així identificar altres punts susceptibles de ser sondejats. Finalment, es farà la redacció de la memòria de la intervenció i conclusions, i en funció dels resultats es farà una planificació d’accions futures.

Els treballs s’han adjudicat a l’empresa especialitzada en arqueologia Regirarocs. El pressupost de la intervenció és de 13.679,05 euros.