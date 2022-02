Internet i el correu tradicional també poden treballar conjuntament

Si bé les comunicacions amb les bases militars i, en cas de mobilització i conflicte, amb els llocs d’avançada i bases temporals, per a fer arribar al personal militar en servei actiu les comunicacions dels seus éssers estimats amb la màxima eficiència i velocitat és una cosa que sempre es busca per a poder mantenir alta la moral dels soldats, moltes vegades la cadència en la distribució de la correspondència es fa llarga, amb el que la falta de notícies – i pensem que en molts llocs, l’ús d’ordinadors i comunicacions telemàtiques es troba limitat o, directament, és impossible – de casa és una cosa que ha d’esmenar-se.

Per a això, als Estats Units, un grup de veterans de l’exèrcit, de familiars de militars en actiu, i de civils conscienciats en el suport a les forces armades del seu país, han creat Sandboxx, un servei que s’ofereix a través d’una aplicació mòbil, i que és una bona mostra de la hibridació entre la tecnologia d’avantguarda i els mètodes tradicionals de tota la vida per a arribar a aquelles persones que més necessiten les notícies i l’afecte (encara que sigui expressat per carta) dels seus éssers estimats.

Com arribar el més ràpid possible a on no hi ha ordinadors i, per tant, tampoc hi ha correu electrònic? Fàcil: s’utilitza el correu electrònic (en aquest cas, un servei de missatgeria intern a l’app que fa la funció d’e-mail), però el missatge s’imprimeix en el punt més pròxim al destinatari en el qual això és possible, s’ensobra i, a partir d’aquí, circula i arriba en el format de carta tradicional.

Aquesta operació té un cost, que implica sumar el preu d’impressió amb el del segell per a l’enviament, a més que la part digital també té un cost en servidors, personal, manteniment, etc. Per això, el servei que proporciona Sandboxx no és gratuït, sinó que està subjecte a un ‘peatge’ de pagament: podem adquirir paquets de diversos missatges a diferents preus, segons el nombre de comunicacions que desitgem/necessitem fer.

En les comunicacions, també s’inclou l’enviament de, almenys, una fotografia, que s’envia igualment en format digital, i s’imprimeix perquè arribi en paper al seu destinatari.

En definitiva, aquest és un dels exemples perfectes de com les noves tecnologies no només poden conviure amb els vells mètodes i sistemes de tota la vida sinó que, a més, també poden treballar conjuntament per a aconseguir objectius impossibles o més difícils per a cadascú en solitari.

Per Tecnonews