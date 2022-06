Internet capgira el resultat de la primera volta de les legislatives franceses a Andorra

Manuel Valls s’imposa en la primera volta de les eleccions legislatives a Andorra per un estret marge i gràcies al vot per Internet. El candidat de Macron rasca només quatre paperetes a Stéphane Vojetta, de La République en Marche. Amb un ajustat marge, de només un vot i que el situa en el centenar, en tercera posició es troba el candidat de la coalició d’esquerres NUPES, Renauld Le Berre.

Uns resultats, però, que queden configurats després del vot anticipat, ja que entre els residents francesos que van acudir aquest diumenge a les urnes, arrasa l’extrema dreta, en concret Nicolas Chamoux, l’home d’Éric Zemmour per representar la cinquena circumscripció a l’Assemblea Nacional.

Precisament, no només els francesos residents al Principat podien dir la seva, sinó també els que viuen a Espanya, Portugal i Mònaco, que han d’escollir conjuntament el seu representant a les corts.

La sorpresa, que Valls es queda fora de la segona volta i no pot imposar-se a l’altre candidat que donava suport a l’actual president Emmanuel Macron, Stéphane Vojetta. Un Vojetta, però, que tampoc pot amb la coalició d’esquerres, unida i sota el paraigua del presidenciable Jean–Luc Mélenchon, que s’endú la victòria.

L’aventura política, doncs, de l’ex primer ministre Manuel Valls sembla ser que arriba al final. Després de no guanyar les eleccions a l’ajuntament de Barcelona i deixar el seu escó al consistori barceloní, ho intentava ara de nou a la primera línia francesa i avalat per Macron. Un Valls que no obté tampoc el suport dels francesos vivint a Catalunya, on aconsegueix menys de la meitat dels vots que Le Berre. Valls, fins i tot, s’ha acomiadat del seu compte de Twitter davant la desfeta.