Interior modifica el Reglament de desenvolupament de la Llei de seguretat privada per a flexibilitzar-ne l’accés

Un agent de seguretat privada (freepik)

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament que desenvolupa la Llei de seguretat privada que té per objectiu harmonitzar la normativa, dotar-lo de més claredat i també facilitar l’accés per a l’exercici de la professió. La modificació impulsada és eminentment tècnica per a matisar aspectes que amb l’aplicació de la normativa s’ha comprovat que calia dotar-los de més claredat i concreció interpretativa.

D’aquesta manera, s’incorpora en diferents articles del Reglament el número d’identificació administrativa (NIA), el número de registre tributari (NRT) o el codi d’identificació fiscal (CIF), segons els casos, com a dada identificativa que s’ha de fer constar als registres que preveu el Reglament. També es modifiquen diferents aspectes del text legal pera suprimir el concepte lectives, pel que fa a les hores de durada de les formacions que s’han d’incloure als registres, als efectes de dotar de coherència el redactat de tot el Reglament i permetre, així, incorporar en l’àmbit de les formacions l’assistència a jornades, cursos o seminaris, evitant discrepàncies en funció de la naturalesa de les formacions impartides.

També s’han impulsat canvis al redactat dels apartats 4 i 5 de l’article 15, relatius a les proves d’accés a la professió de vigilant privat i a la composició i el funcionament de la comissió avaluadora, respectivament. D’una banda, es defineix amb més claredat el procediment de convocatòria i celebració dels exàmens, estipulant de manera precisa quines són les condicions d’accés i realització dels exàmens. D’altra banda, i amb l’objectiu de dotar de més paritat la composició de la comissió avaluadora, es modifiquen el nombre de membres que la componen, les causes d’abstenció i recusació en què poden incórrer, així com les condicions sota les quals es poden sol·licitar i rebre assessoraments tècnics sobre la matèria.

Finalment, també s’han dut a terme modificacions per a flexibilitzar i ampliar els supòsits amb els quals les persones titulades i habilitacions vàlides a la Unió Europea també permetin exercir la professió de vigilant privat a Andorra. Aquesta mesura busca l’equitat i agilització dels tràmits per a aquelles persones que ja hagin obtingut titulacions homologades a escala europea.