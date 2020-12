Interior constata un compliment “elevat” de la restricció d’accés a la Cerdanya i el Ripollès

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dilluns que han constatat un compliment “molt elevat” per part de la ciutadania de les restriccions per entrar i sortir de la Cerdanya i el Ripollès, en el marc del tancament perimetral decretat pel Govern a ambdues comarques dimarts passat.

Una de les dades que ho demostra és que els dies 24, 25 i 26 de desembre la circulació de vehicles pel túnel del Cadí ha estat un 90% inferior a la dels mateixos dies del 2019. El dia 25, la diferència percentual encara ha estat més elevada. A més a més, a la Cerdanya només s’hi ha interposat 8 denúncies per incompliments des de dimecres passat. En canvi, al Ripollès s’ha aixecat més actes: 38 fins ara. Els Mossos d’Esquadra controlen totes les entrades a ambdues comarques -inclòs un punt de control a Martinet- i aturen els conductors un per un per comprovar si el seu desplaçament està justificat. En cas contrari, s’obliga els vehicles a girar cua.

Sàmper hi ha afegit que aquesta reducció de la mobilitat també ha estat “notable” a la resta de Catalunya, malgrat que per Nadal i Sant Esteve sí que s’hi ha permès desplaçaments justificats -principalment per a trobades familiars- més enllà del confinament per comarques, que durant el període nadalenc també s’aplica entre setmana.

Interior ha confirmat avui mateix que aquest 31 de desembre i 1 de gener, com per Nadal i Sant Esteve, també hi haurà flexibilitat per a aquests desplaçaments entre comarques, tal com s’havia previst. Per tant, de moment, per a aquest cap d’any es mantenen les mesures anunciades el passat dia 18, amb l’excepció de les dues comarques pirinenques que estan confinades. Tot i això, han incidit una vegada més en la petició que la ciutadania actuï amb sentit comú i no faci viatges ni trobades prescindibles, perquè els indicadors de la pandèmia encara estan força elevats. Sàmper ha dit de manera explícita que “l’error més gran que podríem cometre és pensar que ja estem protegits”, i per això demana “més prudència que mai, més mascareta que mai, més ventilació que mai, més neteja de mans que mai i menys interacció social que mai”.

Pel que fa al trànsit des de l’Alt Urgell o cap a l’Alt Urgell, el Departament d’Interior ja va explicar la setmana passada que sí que es permet travessar la Cerdanya i el Ripollès per anar a d’altres comarques de destí, ja sigui pel túnel del Cadí o per la collada de Toses. Tot i això, cal tenir en compte que està vigent el confinament per comarques i per això els moviments han de ser desplaçaments justificats -com ara per visitar familiars, anar a una segona residència, tenir un allotjament reservat, per feina o per tornar al domicili habitual- i no es pot fer parada a les dues comarques que estan confinades. Per això, es recomana portar un certificat autoresponsable o bé un document oficial que acrediti el motiu del viatge.

Tornant precisament al trànsit pel túnel del Cadí, el conseller d’Interior ha informat que dijous passat, dia 24, només hi van passar 879 vehicles en sentit nord (-91% respecte al mateix dia del 2019) i 1.411 en sentit sud (-70%). El dia de Nadal, els cotxes que hi van circular en sentit nord van ser 541 (-96%); i en sentit sud, 390 (-92%). Per Sant Esteve, la reducció respecte a l’any passat va ser igualment del 92%, tant per entrar a la Cerdanya (777 vehicles) com per sortir-ne (456). Finalment, aquest diumenge dia 27 han passat per la galeria 814 vehicles en direcció nord (-87%) i 722 en direcció sud (-91%).

Unes 75.000 sancions per incompliments a Catalunya a la segona onada

Interior també ha informat que a nivell de tot Catalunya, des que es van decretar les primeres restriccions per l’actual segona onada del coronavirus, ja s’han interposat unes 75.000 sancions, de les quals poc més de la meitat les han tramitat les policies locals (unes 38.000); i l’altra meitat, els Mossos d’Esquadra (unes 36.000). Quant als sectors de restauració i oci, s’han tancat per incompliments 1.245 locals, entre Mossos (489) i policies locals (756).

Pel que fa a l’incompliment del toc de queda, a tall d’exemple, aquesta nit de diumenge s’han instruït 79 actes i s’han tancat dos locals.