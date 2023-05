Intercanvi musical a la Seu

Cartell del concert coral d’intercanvi a la Seu (Aj. la Seu)

L’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell rebrà aquest pròxim dissabte 27 de maig a la coral Els Virolets de l’Escola de Música de Palafrugell. Aquesta és la tornada de l’intercanvi que es va iniciar el passat dia 6 de maig amb l’escola de música del municipi empordanès.

Així, una vintena d’alumnes de les dues escoles es trobaran a la Seu d’Urgell en una jornada que començarà amb una gimcana pel centre històric de la capital alturgellenca i una visita guiada per la ruta del formatge, organitzada per l’Espai Ermengol.

Després de realitzar un darrer assaig, a les cinc de la tarda, la sala de la Immaculada serà l’escenari del concert conjunt d’ambdues corals. L’entrada és gratuïta i oberta a tothom.

Des de la direcció de l’EMM es vol agrair a l’Espai Ermengol la seva col·laboració en l’organització d’aquesta jornada d’intercanvi.





Un final de maig ple d’activitats

Precisament ahir dimarts, 23 de maig, es van iniciar les proves d’accés per al curs 2023-2024 al Conservatori de música dels Pirineus, que tindran la seva continuació la propera setmana. Més d’una vintena d’aspirants s’hi han presentat, ja sigui per a iniciar els seus estudis o per a cursar una altra especialitat instrumental al centre.





Recitals de 4t de Grau Professional

A més, aquesta setmana s’estan portant a terme els recitals de l’alumnat que està cursant quart curs de Grau Professional a les diferents seus del Conservatori. Així, la seu de Berga va realitzar el seu primer recital el passat dimarts i tindran continuïtat dimecres, tant a la Seu d’Urgell com a la capital berguedana, i finalitzaran dijous. Un total d’onze alumnes de les especialitats d’acordió, piano, guitarra, cant, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera i saxòfon presentaran el treball realitzat durant el curs.





Concert d’Orquestres

Demà dijous, 25 de maig, a les vuit del vespre, la sala de la Immaculada acollirà el concert de les orquestres de l’Escola Municipal de Música. Els alumnes d’ambdós grups d’orquestra realitzaran el seu concert final.





Preinscripcions curs 2023-2024

Fins el 31 de maig es poden formalitzar les preinscripcions per al proper curs escolar. El tràmit s’ha de realitzar de manera telemàtica a l’enllaç: https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions/pre-inscripcio-escola-municipal-de-musica-curs-2023-24

L’oferta acull des de música en família (per a nadons de 4 a 24 mesos), sensibilització musical (infants de 3 a 6 anys), llenguatge musical, instrument, cant coral i diferents agrupacions instrumentals.