Intercanvi d’experiències sobre mobilitat sostenible amb el municipi peruà de Miraflores

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, s’ha entrevistat telemàticament amb l’alcalde de Miraflores, Lima (Perú), Luis Molina, per intercanviar experiències sobre mobilitat sostenible. Aquest darrer tenia interès a conèixer el model de pacificació desenvolupat per Andorra la Vella els darrers anys, i en el qual es prioritzen els espais amplis de passeig i les zones per als vianants. De fet, Miraflores, que té dotze quilòmetres de passeig marítim, està recuperant les voravies exclusivament per als vianants. En aquest sentit, Andorra la Vella i la municipalidad de Miraflores intercanviaran experiències tècniques en aquest àmbit.

Andorra la Vella i Miraflores comparteixen el fet de ser territoris molt turístics (aquest districte peruà és bressol del surf i rep dos milions de visitants cada any). El seu alcalde ha mostrat l’interès a establir vincles amb Andorra la Vella després de la trobada efectuada pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el passat febrer al seu país. Els dos mandataris han donat a conèixer les particularitats de les ciutats respectives i han conversat sobre la gestió de la pandèmia o el model de suport a la cultura, entre altres qüestions.

Conxita Marsol ha aprofitat la trobada per convidar Luis Molina al Foro de Gobiernos Locales que organitzarà Andorra la Vella la propera primavera, una invitació que ha acceptat l’alcalde de Miraflores, que al seu torn, ha invitat la cònsol major a conèixer aquest districte de la capital del Perú.