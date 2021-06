Intentar ser qui vols

No importa quants anys tinguis, ni la teva situació personal. Ja pots estar casat, solter, separat, divorciat, sempre estàs a temps d´intentar aconseguir-ho. Això si, abans de tot, t’has d’informar de com és el perfil de la persona en la qual vols convertir-te i a partir d’aquí anar deixant de banda els teus costums i hàbits per adquirir el seus. Però vigila en no caure en els estereotips i prejudicis, podries intentar ser algú que només està en la teva ment. No vulguis ser Batman/Catwoman o James Bond, et serà impossible per molt que ho desitgis.

Amb això vull que entenguis que la teva idea ha de ser realista i sobretot, ser conscient del motiu del canvi, per què vols ser com aquesta persona. Pot ser admires el seu físic, la seva intel·ligència, la seva fortuna, la seva manera de parlar i d’interactuar socialment, etc. Aquests motius han d’estar clars i a partir d’aquí començar a visualitzar-te, a comportant-te de la mateixa manera que ella. Segurament, hauràs de fer bastants canvis en la teva forma de vida però si realment ho desitges, valdrà la pena.

T’estic parlant de la determinació i la constància, dos conceptes claus per aconseguir qualsevol objectiu. Segurament, hi haurà dies on voldràs abandonar la idea i deixar de banda el temps i l’esforç invertits, pensaràs que no val la pena continuar. Aleshores, la determinació et recordarà els motius del per què estàs lluitant i la constància et farà ser conscient de fins on has arribat. Et recordaràs de com estaves quan vas començar, del teu estat mental i dels pensaments i idees que et sorgien. Gràcies a aquests dos conceptes mai perdràs la motivació per a continuar perquè s’aconsegueixen amb esforç i acceptant sempre la situació actual però sense acomodar-se en ella. Pot ser vols ser mecànic, barber, inversor, advocat, psicòleg o simplement ser algú més educat i amb cultura general, ser algú amb qui es pugui parlar de qualsevol tema.

