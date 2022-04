Intens cap de setmana d’eslàlom FIS per als joves de l’EEBE amb algunes millores de punts

El cap de setmana passat va deixar dues jornades d’eslàlom FIS a La Molina amb la presència de l’equip masculí del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). La competició ha deixat nombrosos top 10 i dues millores de punts en la disciplina.

Dissabte, Nicolas Piccino va baixar punts, mentre que el diumenge ho va fer Lluís Torres. Tot plegat, si bé dissabte Àlvar Calvó va entrar al top 10, el diumenge tant Pere Cornella, Lluís Torres com Pirmin Estruga es van situar entre els 10 millors.

La jornada de dissabte

Dissabte es va disputar un primer eslàlom FIS masculí i un altre de femení, amb força presència de l’equip EEBE a la cursa de nois. Àlvar Calvó va ser el millor andorrà en la 10a posició, a 2.33 del guanyador, l’espanyol Jonas Sánchez. També van acabar Pirmin Estruga, 22è a 4.00, Nicolas Piccino 27è a 4.21 i amb millora de punts (95.10 va fer, pels 101.61 que tenia), Adrià Prats 35è a 7.45 i Enzo Fuentes 38è a 7.85. També va completar la cursa l’andorrà Marcel Bartumeu, 37è, mentre que a la cursa femenina, guanyada per l’espanyola Lisa Vallcorba, van acabar les andorranes Clàudia Mijares (+4.67) i Clàudia Garcia (+5.49).

El diumenge, tres al top 10

La segona jornada d’eslàlom FIS a La Molina va situar tres corredors entre els 10 primers i una nova millora de punts. Pere Cornella va ser 6è a 3.81 del guanyador, l’espanyol Enric Parellada, mentre que Lluís Torres va ser 8è a 3.90 i amb 92.76 punts FIS, millorant els seus actuals 96.73 de l’última llista publicada per la FIS. Pirmin Estruga, per la seva part, va acabar 9è a 4.35, mentre que Nicolas Piccino va ser 20è a 6.52, Adrià Prats 24è a 7.59 i Enzo Fuentes 31è a 10.75. En l’eslàlom femení, no van acabar les andorranes Clàudia Garcia i Clàudia Mijares.