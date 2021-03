La intel·ligència emocional fa referència a la capacitat d’entendre les nostres emocions o la de la gent que ens envolta. Ser capaços no sols de comprendre-les, sinó també d’entendre-les, sentir-les, poder controlar-les i canviar-les si és necessari. Això que sembla una cosa òbvia no ho és tant. El concepte d’intel·ligència emocional va aparèixer per primera vegada el 1990. De totes maneres es va estendre més ràpidament el 1995 quan Daniel Goleman va publicar el llibre “La Intel·ligència Emocional”.

Saber entendre les nostres emocions no és tan fàcil com sembla. Cal poder excavar en el nostre propi interior per a saber on i perquè es crea una emoció. Fer aquest exercici pot resultar dolorós. Pot significar enfrontar-nos a realitats pròpies que un no vol veure.

La capacitat de poder arribar a entendre un mateix les seves emocions és una cosa molt important. Tal vegada s’acosta a filosofar amb un mateix. Sigui com sigui conèixer-se a un mateix és molt interessant.

Quan un se sincera amb si mateix pot arribar a entendre d’on neixen les seves emocions i amb això controlar i canviar amb més rapidesa aquelles que no li són favorables i donar curs a les que sí que ho són.

Una vegada realitzat amb èxit aquest exercici (que no és gens fàcil) un pot arribar a comprendre i empatitzar segurament més amb les emocions d’aquelles persones que l’envolten.