“Intel·ligència artificial, metavers i altres animals mitològics” al SIMA 8

Cartell del SIMA 8

Aquest dijous, 23 de novembre, l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà el vuitè Simposi Internacional de Marketing d’Andorra (SIMA). El SIMA 8 representa una oportunitat única per a explorar les últimes tendències i fets d’actualitat en relació amb la intel·ligència artificial, el metavers i altres tecnologies emergents, a partir de taules rodones que comptaran amb la presència de ponents nacionals i internacionals experts en màrqueting, noves tecnologies i altres disciplines que afecten a les tendències de consum i comunicació.

Així, amb un programa ric i divers, les taules rodones i els ponents convidats oferiran perspectives profundes i valuosos debats sobre qüestions d’actualitat en l’àmbit del màrqueting i la tecnologia, guiats i moderats per la periodista Anna Mata.

La vuitena edició del Simposi Internacional de Marketing d’Andorra comptarà amb l’assistència del cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, per a presentar i obrir la jornada de taules rodones.





Les taules rodones i els ponents del SIMA8

El present i el futur de l’ètica en l’era de la Intel·ligència Artificial

La Intel·ligència Artificial és una realitat que ja està transformant la vida de les persones en diferents àmbits, però, a mesura que es desenvolupa esdevé essencial considerar les qüestions ètiques que se’n deriven, com: la privadesa, la justícia, la transparència… Per això, en aquesta ponència es tractarà com afectarà i a quina escala ha de preocupar aquesta tecnologia, en auge.

Ponents

. Manel Sanromà: President de CivicAI President CivicAI. L’associació que treballa perquè la Intel·ligència Artificial sigui ètica i pel bé col·lectiu.

. Jordi Ascensi: Head of Technology i PMO Strategy Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Especialista en ètica tecnològica.

. Cèsar Marquina: Chief Digital Officer Andorra Telecom, que compta amb una àmplia experiència en seguretat informàtica.





Fake news i la credibilitat de la fotografia després de Midjourney

La credibilitat de la fotografia es posa en dubte en una de les taules rodones del SIMA, on s’analitzaran les conseqüències sobre que tothom pugui generar fàcilment imatges falses, des de zero, a partir de textos descriptius gràcies a la intel·ligència artificial.

Ponents

. Jordi Borràs: fotoperiodista i il·lustrador, especialitzat en retratar els moviments d’ultradreta a tota Europa.

. Maricel Blanch: fotoperiodista i editora gràfica, col·laboradora de l’agència de notícies Europa Press.

. Hèctor Mas: Director del Festival Ull Nu.

. Marc Colominas: Director i Fundador de blit.studio, creadors de continguts visuals per a mappings, festivals i esdeveniments.





La privacitat de les dades personals a Andorra: engany o realitat?

S’intentarà descobrir si, de veritat, és tan important la Llei de protecció de dades per a garantir la privadesa i la seguretat de les dades personals. Una qüestió d’actualitat, sobre la qual parlaran experts en el sector que analitzaran diferents aspectes relacionats amb la protecció de dades, oferint una visió completa de la Llei des de diverses perspectives.

Ponents

. Victor Roselló: CEO de Roselló-Mallol, despatx d’advocats especialitzat en protecció de dades.

. Jordi Ubach: Project Leader de l’Agència Nacional de Ciberseguretat.

. Andrés López: fundador i CEO de Win2Win, un Marketplace d’empreses associades de diversos sectors, que distribueix productes en els principals canals digitals.

. Agda Castillo: fundadora i CEO de PrivAndTec, especialista en Protecció de Dades i ciberdelinqüència.





Els nous mitjans de pagament i la perspectiva de la fi dels diners físics

Es parlarà sobre la possibilitat d’un món on no existeixin els diners físics i de l’evolució de mitjans de pagament alternatius com a forma de pagament amb experts del sector financer.

Ponents

. Adrià Peribáñez: Director d’Innovació a Andbank.

. Carlos Salinas: Responsable de Digital Assets a una entitat financera del país.

. Albert Santiesteve: Director de Tecnologia i Seguretat a una entitat financera del país.





Com, quan i per què comprarem? Digitalització, intel·ligència artificial i altres tecnologies aplicades al comerç

Quines són les motivacions del nou consumidor? Es farà un repàs a l’evolució del comerç i s’analitzarà quines són les perspectives futures de consum en aquesta taula rodona.

Ponents

. Iñaki Rubio: Design Director de MANGO, la reconeguda multinacional dedicada a la industria de la moda.

. Albert Minguell: Founder & CEO de Broox Technologies, una plataforma que ofereix eines per a crear experiències interactives, intel·ligents i memorables als punts de venda físics.

. Kim Capel: CEO de Visualtec i especialista en disseny i desenvolupament de webs de comerç electrònic.





Nous models de promoció turística a Internet: destinacions, algoritmes, SEO…

Diversos professionals del sector del turisme analitzaran com afecten els algoritmes, el posicionament SEO i les xarxes socials a l’hora de decidir com i on viatjar.

Ponents

. Jordi Picón: Product Manager del software de lloguer vacacional Hotelgest.

. Laura Bujalance: Online marketing & SEO Strategist al motor de reserves GNA Hotel Solutions.

. Jordi París: Assessor i consultor en hoteleria, allotjament i restauració. També President de la Unió Hotelera de les Valls d’Andorra (UHA).

. Albert Ferrando: CEO & Founder de Spotlio, una plataforma que ofereix solucions tecnològiques digitals per a destinacions turístiques.





Abast i oportunitats, en la pràctica, de tecnologies d’innovació empresarial com ara el Metavers

En aquesta taula rodona s’analitzarà el Metavers com a espai que pot permetre a les empreses connectar-se amb clients, empleats i socis en un entorn digital. S’explicarà com suposa una oportunitat per a les empreses, que tenen la possibilitat de liderar el camí en la innovació i la creació de valor.

Ponents

. Eduard Rosicart: CEO de Metaverse News i Professor a ESIC, com a expert en la realitat del metavers i d’algunes de les seves aplicacions en el món de la comunicació i de les marques.

. Àlex Moga: CEO de Metaverse University, el centre especialitzat en formar professionals del metavers i de desenvolupament de negocis virtuals.

. Toni Colom: Director de l’agència Aymara, involucrat en la realització de projectes de Metavers.





Novetats del SIMA

Com en totes les edicions, tota persona interessada en assistir com a oient de forma presencial a les taules rodones del SIMA 8, pot reservar plaça mitjançant la web sima.ad. Com a novetat de la vuitena edició, el SIMA 8 es retransmetrà també via streaming a RTVA per tal que tothom hi pugui tenir accés de forma virtual.