Integra Pirineus rep el Premi Biomassa

Els guardonats en els Premis de la Bioenergia 2023 (Clúster Bioenergia Catalunya)

La Fundació Privada Integra Pirineus, de la Seu d’Urgell, ha estat condecorada amb el Premi Biomassa en els Premis de la Bioenergia 2023. L’acte s’ha dut a terme, recentment, en el marc d’un nou esdeveniment d’aquest sector: la primera Nit de la Bioenergia de Catalunya.

Aquests guardons volen reconèixer “el paper d’empreses i d’entitats públiques i privades que han dut a terme projectes destacables en l’ús i el foment de la bioenergia a Catalunya”, segons han explicat des del Clúster que agrupa aquesta activitat econòmica a nivell nacional. Pel que fa a Integra Pirineus, el jurat n’ha destacat que és “una entitat del tercer sector que té per objectiu la inserció social i laboral de persones amb risc o situació d’exclusió; especialment, aquelles amb una discapacitat intel·lectual o un trastorn de salut mental”.

El Clúster també ha valorat que “la principal via d’ocupació” de la fundació “és la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu”, una tasca que veuen “urgent per a la mitigació del canvi climàtic i la generació d’energia renovable”.

Quant a la resta de guardonats, el Premi Biogàs s’ha atorgat ex aequo al Projecte de la Granja Torre de Santamaria i a Biometagas La Galera. En el primer cas, la Granja Torre de Santamaria han estat “un dels pioners a injectar biometà procedent de l’ activitat ramadera a xarxa a nivell estatal”, i en destaquen “la gestió de residus ramaders per a donar solució sostenible i circular a la problemàtica mediambiental dels purins”. I sobre La Galera, n’esmenten que es basen en “la producció de biometà gestionant residus orgànics biodegradables” i que la seva planta “és capaç de donar solució a una diversitat de residus com llots d’indústria, dejeccions ramaderes o residus orgànics”.

Aquests nous reconeixements també inclouen un Premi Innovació, que s’ha atorgat a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i a l’empresa càrnica Mafrica, pel projecte de recerca sobre “producció de biogàs a partir de residus d’escorxador”, l’estudi del qual ha estat realitzat al costat de Mafrica, companyia manresana que també té presència a Andorra. L’objectiu és, indiquen, “definir i dissenyar una estratègia de valorització mitjançant la producció de biogàs a partir de subproductes animals no destinats a consum humà i residus generats a l’escorxador de porcí”.

Finalment, el Premi Trajectòria ha recaigut en Xavier Flotats, Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva carrera professional s’ha centrat en la recerca, desenvolupament i divulgació del biogàs. Pioner i visionari és una figura reconeguda tant a nivell català com internacional. Aquest guardó és només una petita mostra d’agraïment del sector per la seva tasca pionera en aquest àmbit.

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del president del Clúster de la Bioenergia de Catalunya, Jordi Serra, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà. Serra va subratllar que “sense bioenergia no hi haurà transició energètica a Catalunya” i es mostra preocupat per les conclusions del recent informe IPCC de Nacions Unides sobre l’escalfament global del planeta, perquè creu que “si no es fa res no hi ha futur”. I hi afegeix que “és fonamental la transició energètica amb renovables, l’estalvi i la reducció de la demanda d’energia», i ha reclamat «posar la circularitat en el primer punt de l’agenda, tant pública com privada”.

Serra també ha mostrat la seva satisfacció pel recent acord sobre RED III, pel qual es considera la biomassa forestal primària d’emissions de CO2. Ho veu com “una gran notícia de cara a preservar la nostra diversitat, i la prevenció de grans incendis forestals”. Finalment, també ha posat en valor el potencial anual de biometà a Catalunya, que veu com una “prioritat per a contribuir a donar resposta a la demanda energètica amb fonts renovables pròpies”.