Integra Pirineus ofereix una xerrada sobre l’assistència personal

Cartell anunciant la xerrada sobra l’assistència personal (Integra Pirineus)

El proper dijous 15 de juny, Integra Pirineus, organitza una xerrada adreçada a la població sobre el servei de l’assistència personal, a càrrec del berguedà Xavier Pujols. La xerrada s’emmarca dins el projecte pilot “Viure una vida escollida” que Integra Pirineus té en marxa, per a persones amb discapacitat de la comarca de l’Alt Urgell.

Aquest, té l’objectiu de donar a conèixer la figura de l’assistent personal (AP), un suport integral a persones amb discapacitat i dependència reconegudes en diferents àmbits de la vida. L’acte tindrà lloc el dijous 15 de juny, a les 19 hores, al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineus (CETAP) de la Seu d’Urgell i s’adreça a la població en general, especialment a persones que tinguin una discapacitat reconeguda i vulguin iniciar projectes de vida independent, i també a les seves famílies.

Xavier Pujols, és una persona amb diversitat funcional que utilitza el servei de l’assistència personal des de l’any 2007, qui explicarà en primera persona la seva experiència amb el servei i com a través d’aquest ha pogut complir el seu projecte de vida.

L’AP s’encarrega de donar suport i ajudar en les activitats del dia a dia de les persones que per les seves condicions, tenen dificultats o no poden fer-les per sí mateixes. La seva missió és fomentar els projectes de vida independent de les persones amb discapacitat, sent la persona qui escull com, quan i on rebre els suports de l’AP.

Per a aquelles persones que no puguin assistir a l’acte i volen tenir més informació, es poden posar en contacte amb l’entitat al telèfon 973 35 29 66.

El projecte és impulsat per Integra Pirineus i hi col·labora la Fundació ”la Caixa”.

La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat que neix a l’Alt Urgell el 2011 i té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental.





. Per a informació del projecte: Marta Martínez – mmartinez@integrapirineus.com – 621 21 45 22



. Per a informació de l’entitat: Urgell Escribà – direccio@integrapirineus.com – 660 93 76 09