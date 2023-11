Integra Pirineus guanya el Premi Piñol a la millor trajectòria

Els representants d’Integra Pirineus satisfets pel reconeixement rebut (Integra Pirineus)

Aquest dimecres, Integra Pirineus, va emportar-se el reconeixement de la 26a edició dels Premis Piñol per la millor trajectòria. Aquest guardó busca premiar l’esforç de les entitats contra la lluita d’exclusió de les persones i de col·lectius amb dificultats especials per accedir al món laboral. En el cas d’Integra Pirineus van destacar la feina de la fundació per a la millora de les condicions de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

Aquest premi l’entregava la fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 1981 treballa perquè persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari puguin crear o consolidar un lloc de treball digne que els doni una altra oportunitat. Aquesta fundació treballa des de quatre línies d’actuació: impuls a projectes d’emprenedoria mitjançant préstecs, sensibilització i mobilització social, suport a necessitats puntuals a partir del fons social Sant Cugat – Valldoreix i el reconeixement del foment de l’ocupació mitjançant els premis Piñol.

Ahir dimecres, més enllà del premi a la trajectòria que va guanyar Integra Pirineus també es va fer entrega del Premi a la innovació. Aquest guardó se’l va endur la cooperativa Obrint Portes Lleida, un projecte que vetlla per a garantir el dret a l’habitatge, alhora que fomenta la inserció sociolaboral de joves amb un projecte formatiu i transformador a través de la masoveria urbana. En altres edicions el premi a la millor trajectòria se l’han endut entitats amb tant renom en l’àmbit social com Associació Alba, la cooperativa l’Olivera, la Coordinadora contra la marginació de Cornellà del Llobregat o el Casal dels Infants del Raval, entre moltes d’altres.