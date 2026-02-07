Integra Pirineus crearà una franja de prevenció d’incendis a Torà de Tost

Integra Pirineus crearà una franja de prevenció d’incendis al perímetre del nucli urbà de Torà de Tost, a Ribera d’Urgellet. El poble, envoltat de molta massa forestal, presenta una gran vulnerabilitat en cas de declarar-s’hi un incendi i, per aquest motiu, l’actuació tindrà com a objectiu reduir la presència de combustible vegetal i així protegir la zona.
L’acció de neteja es durà a terme a través de l’aportació econòmica rebuda a la categoria d’Acció Mediambiental dels III Premis Fundació Rafa Nadal. En una primera fase, les motodesbrossadores trituraran els matolls. Posteriorment, els operaris hi treballaran amb motoserres i tallaran els arbres seleccionats. La llenya es trossejarà i s’apilarà en una zona de fàcil accés perquè el veïnat en pugui fer ús. A més, tota la intervenció potenciarà oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió social, especialment amb discapacitat intel·lectual o trastorns de la salut mental.
L’entitat destaca que el projecte “no només contribuirà a la prevenció d’incendis, sinó que també tindrà altres beneficis ambientals, com són la millora de l’arbrada i les condicions del sòl mitjançant la incorporació de matèria orgànica“. Per altra banda, Integra Pirineus argumenta que s’obriran antics bancals “que podran facilitar una futura explotació agrícola”.
Acció mediambiental
Els Premis Fundació Rafa Nadal busquen impulsar iniciatives d’entitats no lucratives que contribueixin a millorar la qualitat de vida de diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat mostrant el seu compromís amb la societat. Dins d’aquests premis hi ha diverses categories, com esport i educació, salut i benestar, innovació social, cooperació al desenvolupament i acció mediambiental.
Integra Pirineus va ser guardonada en aquest darrer àmbit pel fet de generar ocupació per a persones en risc d’exclusió social mitjançant la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu. “És per això que través dels diners atorgats, volem seguir potenciant el nostre compromís amb les persones i els boscos del territori creant zones que puguin ser més segures i resilients davant dels incendis”, indiquen des de l’entitat.