Integra Pirineus afegeix la venda de carbó de l’Alt Urgell a la seva línia de negoci

Integra Pirineus ha fet una carbonera a l’estil tradicional amb l’objectiu de donar a conèixer l’antic ofici de carboner i la producció de carbó vegetal. L’activitat forestal permetrà posar en marxa una nova línia de negoci basada en la producció de carbó, fet que generarà un altre valor afegit als productes provinents de la gestió sostenible dels boscos i diversificarà la comercialització ja existent a l’entitat.
La carbonera es va desenvolupar al cobert de Montferrer durant la setmana passada i va culminar amb l’obtenció d’uns 340 kg de carbó vegetal de gran qualitat. Per a preparar-la, es van utilitzar tres tones i mitja de roure dels boscos del Pirineu, com a fusta de proximitat, i es va obtenir un bon rendiment final – de prop del 10% – tenint en compte les condicions meteorològiques, ja que va coincidir amb fortes pluges i nevades. La construcció va començar a inicis de setmana i va estar activa quatre dies. Concretament, es va encendre dimecres i es va apagar dissabte, dia en què es va extreure el carbó resultant.
Per a preparar la carbonera es va posar la llenya en forma de cercle amb els troncs més gruixuts per sota, fins que es va crear una estructura cònica en què es va deixar un forat al centre, formant una xemeneia. Després es va recobrir amb palla i, finalment, amb una capa de terra per a evitar l’entrada d’oxigen a dins. Un cop va estar tot a punt, es va encendre dimecres al matí introduint foc per l’entrada que s’havia deixat al centre.
Durant els quatre dies que va estar encesa, es va anar vigilant per a esmenar errors, tenint cura que no hi hagués cap part que s’apagués i assegurant-se que cremés tota. Finalment, dissabte es va apagar, es va desmuntar i després es va extreure el carbó. Ara el producte s’està assecant per a garantir-ne la màxima qualitat abans de la seva comercialització.
Gran poder calorífic
Amb aquesta nova iniciativa, Integra Pirineus segueix apostant per valoritzar el bosc i els productes resultants. L’entitat ja comercialitza la venda d’estella i llenya, i a partir d’aquest any començarà a vendre el carbó de l’Alt Urgell. Aquest producte té un gran poder calorífic per la seva falta d’humitat, el que genera que aconsegueixi temperatures més altes, produeixi menys fum i residus i duri més temps encès que altres fonts de calor.
Al tractar-se d’un material de producció escassa, atesa la complexitat i el temps requerit per a elaborar-lo, Integra Pirineus vol donar-li valor i importància, i reforçar-ne el seu ús.