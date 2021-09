Instal·lats dos nous radars pedagògics a Andorra la Vella i a Encamp per augmentar la seguretat viària

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, –acompanyat del director de Mobilitat, Jaume Bonell– ha presentat aquest dilluns dos nous radars pedagògics situats a la CG-1, a l’entrada sud de la població d’Andorra la Vella, i a la CG-2, a la variant de la població d’Encamp en sentit sud, amb l’objectiu de reduir la velocitat del trànsit en aquests trams.

Filloy ha destacat que la voluntat del ministeri és conscienciar els conductors, fent molta pedagogia, per intentar que mantinguin una velocitat adequada. De fet, tal com ha posat en relleu el ministre, tècnicament està demostrat que un conductor redueix el ritme si es mostra visualment la velocitat a la qual circula. Un fet que fa reduir l’accidentabilitat i, conseqüentment, fa augmentar la seguretat viària.

En aquest sentit, el responsable de la cartera de Territori i Habitatge ha informat que, al llarg del 2021, es van notificar 10.402 sancions per excés de velocitat als radars instal·lats a les carreteres generals del país. D’aquest total, es van notificar 739 sancions a la zona on s’ha col·locat el nou radar pedagògic a Andorra la Vella (per on circulen uns 32.000 vehicles diaris en els dos sentits de la marxa) i 2.500 als radars situats d’Encamp. Així doncs, Filloy ha emfatitzat que la instal·lació dels radars pedagògics ajudaran a reduir la velocitat en aquests trams de carretera.

Víctor Filloy ha explicat que en l’actualitat el Departament de Mobilitat disposa de cinc radars pedagògics –als quals s’afegeixen a partir d’ara els dos nou radars d’Andorra la Vella i Encamp– instal·lats, tres, a la zona urbana de la població de Sant Julià de Lòria, un a la població d’Arinsal i un altre a la població de Pal.

Els radars pedagògics de Sant Julià de Lòria, Pal i Arinsal demostren l’eficàcia a l’hora de reduir la velocitat del trànsit

El titular de Territori i Habitatge s’ha referit a les dades dels radars a Sant Julià de Lòria i ha remarcat el seu efecte en el període comprés entre el 2 d’octubre del 2020 fins el 15 de setembre del 2021.

Entrant al detall, el radar en sentit pujada a l’avinguda Francesc Cairat ofereix les següents dades: el 81,25% dels vehicles circulen per sota dels 50 km/h, el 15,02% de vehicles circulen entre els 51 km/h i els 60 km/h, i el 3,73% per sobre dels 61 km/h.

El segon radar, col·locat en sentit baixada a la mateixa avinguda, ha detectat que el 86,23% dels vehicles transiten per sota dels 50 km/h, l’11,06% entre els 51 km/h i els 60 km/h i, finalment, 2,71% per sobre dels 61 km/h. El tercer i últim radar pedagògic està instal·lat a al Nou Vial lauredià i al seu pas 83,55% dels conductors circulen per sota dels 50 km/h, el 13,75% entre els 51 km/h i els 60 km/h, i el 2,70% per sobre dels 61 km/h.

Pel que fa al radar pedagògic d’Arinsal, les dades del període comprés entre el 19 de maig i el 15 de setembre del 2021 mostren que el 56,60% dels vehicles circulen per sota dels 40 km/h, el 41,15% entre 41 km/h i 60 km/h, i el 2,25% per sobre dels 61 km/h.

En el cas de Pal, el radar ofereix els següents resultats: 47,28% dels vehicles circulen per sota dels 40 km/h, el 50,01% entre 41 km/h i 60 km/h, i el 2,71% per sobre dels 61 km/h.