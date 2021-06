Instagram a l’ordinador

Avui en dia Instagram és una aplicació només per a telèfons mòbils. Aquesta és una de les peculiaritats de la xarxa social basada en la imatge que va comprar Facebook. Les publicacions només poden efectuar-se des d’un dispositiu mòbil malgrat que els usuaris des d’un ordinador poden veure els continguts que es publiquen a la xarxa social. Però tot això podria canviar segons explica Alessandro Paluzzi, expert en filtracions tecnològiques, en el seu compte de Twitter.

A través de diverses captures d’imatge preses per Paluzzi s’observa com Instagram està treballant en una funció que permetrà editar i pujar publicacions des d’un dispositiu fix. D’aquesta manera els usuaris només hauran d’arrossegar algunes fotografies des de l’escriptori del seu ordinador fins a la plataforma social.

Aquest canvi que sembla una modificació mínima de les regles establertes per Instagram pot suposar importants canvis per al futur de l’aplicació. Sens dubte el desenvolupament obre la porta a un millor i intens ús per part de les empreses de la xarxa social. Fins avui, els responsables de xarxes de les companyies havien d’inventar complicades estratègies per pujar els seus continguts a Instagram. Des de plugins per aconseguir-ho fins a emprar un telèfon mòbil de l’empresa. No obstant això, ara ho tindran molt més fàcil.

Per Tecnonews