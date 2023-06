Insomni 2023: De les 20 a les 8 hores sense parar de jugar

Cartell de la 2a Nit de Jocs d’ALLAU (RàdioSeu)

L’Associació de Lleure de l’Alt Urgell (ALLAU) organitza aquest divendres, dia 30 de juny, a partir de les 8 del vespre, i fins dissabte 1 de juliol a les 8 del matí, la 2a Nit de Jocs. L’activitat, emmarcada en el programa Insomni 2023, tindrà lloc al Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell.

La trobada serveix per a encetar la temporada d’estiu amb 12 hores ininterrompudes de joc i es planteja com “una nit per a jugar, gaudir en família i amb amics”. Tothom hi podrà accedir lliurement.

D’altra banda, com a novetat d’enguany, l’ALLAU organitzarà un torneig d'”Unmatched” de TCG Factory a les deu de la nit. L’aprenentatge del joc es farà prèviament, a partir de les vuit del vespre. En l’esdeveniment també hi col·labora DEVIR.