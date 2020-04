Inscrites 28.000 unitats familiars per a fer-se el test d’anticossos en les primeres 24 hores

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha referit durant la seva compareixença d’aquest diumenge als tests anticossos que es realitzaran a totes les persones que viuen actualment a Andorra. L’objectiu és conèixer el grau d’immunització de la població, un fet que permetrà reforçar el control de la situació epidemiològica i la gestió de l’epidèmia de la COVID-19. Fins al moment ja s’han inscrit 28.000 unitats familiars.

En aquest sentit, el titular de Salut ha posat en relleu que un equip interdisciplinari està treballant per definir els últims detalls del procediment per fer-se l’anàlisi i poder, d’aquesta manera, facilitar al màxim aquest tràmit a la ciutadania. Precisament, Martínez Benazet ha destacat que la voluntat del Govern és mantenir informada la població en tot moment, seguint sempre un criteri de rigor i exactitud. Per aquest motiu, el ministre ha emfatitzat que, quan s’hagi tancat el procediment, l’Executiu traslladarà tota aquesta informació a la ciutadania a través dels canals oficials.

Per la seva part, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha recordat que aquest diumenge s’han publicat els decrets de regulació de la venda de productes i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, i el decret pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada d’obertura d’algunes activitats comercials que han de facilitar la vida en confinament.

Pel que fa al servei de guarda d’infants que s’oferirà des del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, el ministre Portaveu ha explicat que fins al moment han sol·licitat aquest servei un total de 85 unitats familiars. A totes elles se les ha contactat i gran part de les sol·licituds corresponen a persones que necessitaran d’aquest servei en una segona fase de represa de l’activitat.

De fet, així, fins al moment s’haurà d’oferir el servei a un total de 17 infants, en aquesta primera fase. Durant el dia de demà es contactarà amb totes les famílies per tal d’esclarir els centres que els toca i en quins horaris.

El ministre Portaveu també s’ha referit a la iniciativa de la subhasta solidària d’artistes andorrans per participar al Fons Solidari que estarà oberta fins demà 20 d’abril a les 12 del migdia a Instagram. Jover ha agraït aquesta iniciativa, als artistes que hi participen i a les persones que estan optant a l’adquisició de les obres. Podeu optar a la subhasta solidària cercant l’etiqueta #artistescontralacovidand. A la pàgina web www.agenda.ad trobareu tota la informació.