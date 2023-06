Inscripcions per als cursos de l’Espai Municipal d’Art de la Seu

Cartell del curs i tallers de l’Espai Municipal d’Art de la Seu

Aquest mateix dilluns, dia 11 de juny, s’obren les inscripcions per a prendre part als tallers i al curs de l’Espai Municipal d’Art de la Seu d’Urgell. El termini per a inscriure’s s’allargarà fins al dia 23 de juny i l’inici de les formacions està prevista per al 18 de setembre.

Els tallers i cursos del centre proposen diferents tècniques de pintura, ceràmica, torn, paper maixé, manualitats en família… Totes les persones interessades en prendre-hi part o per a demanar informació, poden trucar al telèfon 973 353671 o bé contactar a través del correu electrònic espaidart@aj-laseu.cat o presencialment al Centre Cultural Les Monges.