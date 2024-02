Inscripcions per a l’Escanyabocs 2024, que tindrà lloc els dies 18 i 19 de maig

Cartell de l’Escanyabocs 2024

L’Escanyabocs 2024 ja escalfa motors i, quan manquen tres mesos per a la 17a edició, ja ha obert inscripcions per a les diverses proves que conformen l’esdeveniment. El tràmit es pot fer des d’ara al web www.escanyabocs.com. El termini per a apuntar-se serà fins al dijous 16 de maig; és a dir, fins dos dies abans de l’inici de l’activitat, que es durà a terme el 18 i 19 de maig.

L’esdeveniment tindrà novament el Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, com a centre neuràlgic i oferirà el tradicional ventall de proves esportives al medi natural: cursa per muntanya, raid d’aventura, cursa d’orientació, open d’escalada, pedalada btt, caminada en marxa nòrdica i el Mini Escanyabocs per a canalla de 8 a 13 anys.

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb els clubs i entitats esportives que col·laboren en l’organització tècnica del macroesdeveniment, ja han definit els horaris de totes les proves i el format d’algunes d’elles.

En l’oferta d’aquest any s’han introduït algunes modificacions per tal de donar més dinamisme a l’esdeveniment i potenciar més el repte de l’Escanyabocs de Ferro. Tota la informació sobre el format, recorreguts i plànols de les diferents proves s’anirà actualitzant a l’espai web de l’Escanyabocs. Ja s’ha definit el programa i els horaris de les proves.





Dissabte, 18 de maig

9:00.- Sortida dels diferents recorreguts de la Cursa per Muntanya, amb l’organització tècnica de la Unió Excursionista Urgellenca.

Cursa llarga: 24 km i 1.300+

Cursa curta: 12 km i 600+

09:30.- Curses Mini Escanyabocs: Júniors i Xics: 6,8 km i 300+. Circuit Fer Petit: 4,5 km i 340-, amb l’organització tècnica de la UEU i del Consell Esportiu de l’Alt Urgell.

11:30.- Proves multiesportives del Mini Escanyabocs, amb l’organització tècnica del CEAU.

14:00.- Inici del Raid Memorial Emma Roca, amb l’organització tècnica de l’Associació Cultural i Esportiva Bombers de la Seu.

18:00.- Repartiment de targetes i explicació del funcionament de la Cursa d’Orientació, amb l’organització tècnica del Club Xinoxano Orientació.

18:00.- Inici de la fase lliure i classificatòries de l’Open d’Escalada, amb l’organització tècnica de la Unió Excursionista Urgellenca.





Diumenge, 19 de maig

7:00.- Explicació del recorregut i sortida amb bus per a la caminada llarga de la Marxa Nòrdica, amb l’organització tècnica de AE Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus.

8:00.- Explicació del recorregut i sortida amb bus per a la caminada curta de la Marxa Nòrdica.

8:30.- Sortida simultània dels tres recorreguts de la Pedalada BTT, amb l’organització tècnica de l’Associació Ciclista Urgellenca.

13:30.- Repartiment de premis de l’Escanyabocs de Ferro i cloenda amb el dinar per a tots i totes les participants.