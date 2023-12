Inscripcions per a les activitats esportives i de lleure de les vacances de Nadal a Andorra la Vella

Activitats de Nadal a Andorra la Vella per a infants i joves (Comú)

Avui dilluns, 11 de desembre, s’han obert a Andorra la Vella les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, en col·laboració amb els clubs esportius de la parròquia, i de Social durant les vacances escolars de Nadal per a infants i joves de 2 a 16 anys. Hi ha 270 places setmanals a disposició, distribuïdes entre 5 campus esportius (140), la Ludoteca de Santa Coloma (45), i la proposta de multiesports del casal d’infants El Llamp (85).

Les activitats, tant als espais de lleure, als campus esportius i al Rusc, tindran lloc entre el dimecres 27 de desembre i el divendres 5 de gener, a excepció de dilluns, 1 de gener, que és festiu.

Pel que fa a l’oferta, a més del casal d’infants, adreçat a nens d’entre 2 a 6 anys, continua el format de multiesports al Llamp, que va dirigit a infants d’entre 7 i 10 anys. Aquesta proposta, que es va iniciar fa dos anys, combina activitats de lleure amb jornades esportives.





D’altra banda, el servei d’Esports ofereix cinc campus aquestes festes:

Campus de pàdel, esquaix i natació, per a infants i joves de 8 a 16 anys (20 places setmanals)

Campus de futbol sala, per a infants d’entre 6 a 13 anys (30 places setmanals)

Campus de rítmica, dirigit a infants d’entre 5 a 13 anys (30 places setmanals)

Campus de judo, per a infants i joves d’entre 8 i 16 anys (20 places setmanals)

Campus de bàsquet (del 2 a 5 de gener), dirigit per a infants d’entre 5 i 11 anys (40 places setmanals)

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/inscripcions.





Activitats per als joves al Rusc

També del 27 de desembre al 5 de gener, coincidint amb les vacances escolars, el Rusc també oferirà tota mena d’activitats gratuïtes dirigides per als joves a partir de 12 anys. Així, s’ha programat un torneig de dards, futbolí i FIFA i una sortida d’esquí nòrdic nocturn; la gravació d’un pòdcast esportiu al Rusc; una visita al Saló de la Infància i la Joventut a Encamp; un taller d’elaboració de sabons naturals; la jornada ‘Escola de màgia i encanteris, El Rusc’, amb activitats màgiques per als joves mags i bruixes; olimpíades juvenils i un joc de fites al Poblet de Nadal.

A més, tenint en compte la bona acceptació de les edicions anteriors, s’ha organitzat una Disco Jove de Nadal per al dimecres 4 de gener, de 17.30 a 21 h al Rusc, per a iniciar el 2024 amb energia. Finalment, el 5 de gener es prepararà un esmorzar conjunt i s’obriran els regals que hagin portat els Reis Mags al Rusc.

Més informació sobre les inscripcions, a l’adreça de correu electrònic elrusc@comuandorra.ad o a la web www.andorralavella.ad/joventut.