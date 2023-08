Inscripcions per a les activitats dirigides a la gent gran, a Andorra la Vella

La gent gran fent activitats a Andorra la Vella (Comú)

Ja s’ha obert el termini d’inscripció per al curs 2023-2024 d’activitats adreçades a la gent gran que organitza el Comú d’Andorra la Vella. Els cursos i tallers començaran oficialment al setembre i tenen per objectiu estimular el cos, la ment i fomentar l’expressió artística i creativa. Seguint la línia d’anys anteriors, s’han preparat 27 propostes.

Entre les activitats que s’han inclòs al programa del pròxim curs s’ha decidit mantenir aquelles que tenen força acceptació entre la gent gran i que en edicions anteriors han tingut un bon nombre de participats. Així, es continuarà fent classes de ioga, gimnàstica de manteniment i de tonificació, ball en línia, cursos de memòria o de fotografia amb el telèfon mòbil. L’any passat, a més, es va recuperar el cant coral, que s’havia aturat a causa de la pandèmia i continuarà oferint-se aquest curs.

Els Serradells també torna a obrir les portes a la gent gran per tal d’oferir activitats aquàtiques durant els pròxims mesos, com la natació o l’aquagim. El Centre esportiu també acollirà altres propostes, com el tennis taula. La resta d’activitats es repartiran entre el Centre cultural La Llacuna, l’Enclau o l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. A l’aire lliure, a més, també s’han organitzat excursions amb raquetes de neu.

Com a novetat aquest any s’ha decidit incloure activitats que completen tots els àmbits que es volen treballar amb la gent gran, que van en la línia dels seus interessos i que donen resposta a algunes de les seves necessitats. Així, s’ha plantejat un taller de nutrició, per a aprendre a fer una dieta més equilibrada; sessions per a iniciar-se en el món del ball de saló i, per últim, un curs d’intel·ligència emocional.

Per a completar l’oferta i que són gratuïtes s’han inclòs les sessions per a iniciar-se al món de l’òpera i la dansa, les trobades per a aprendre a ballar sevillanes, el club de lectura i el punt d’humor (trobades per a riure i passar una bona estona).