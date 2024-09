Inscripcions obertes per a participar en una jornada antifeixista a l’Alt Urgell

Cartell de la jornada antifeixista a la Seu

Òmnium Alt Urgell, juntament amb l’Escola de Formació Guillem Agulló i l’Ateneu Alt Urgell, organitzen per al proper dissabte, 5 d’octubre, una jornada antifeixista amb tres itineraris formatius gratuïts per a aprendre a detectar els discursos d’odi i saber com combatre’ls. La proposta tindrà lloc de les deu del matí a les sis de la tarda, a la Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell.

La formació arrencarà amb un bloc sota el títol “Reacció patriarcal”, de les deu del matí a les dotze del migdia, en què s’exposarà que la lluita dels moviments feministes ha generat un consens social sobre la necessitat d’implementar la perspectiva feminista en un qualsevol estat democràtic però, en contraposició, els partits polítics i think tanks (fàbrica d’ides) feixistes utilitzen el relat antifeminista per a promoure un moviment contracultural que està calant, principalment, entre els homes joves. La sessió reflexionarà sobre quins interessos s’amaguen rere aquests discursos, com hi han respost els moviments feministes i quines eines tenen els moviments socials per a contrarestar-los.

El segon itinerari, “De Milei a Abascal: l’extrema dreta contemporània”, s’impartirà de les dotze a les dues del migdia. En aquest cas, es farà referència al malestar social i les crisis que posen en escac el futur i que són combustible per a l’onada reaccionària. L’organització assenyala que “l’extrema dreta es nodreix de les dificultats contemporànies per a escampar la por i consolidar el seu missatge”. En aquest sentit, es considera que per a combatre-la, s’han d’entendre abans les particularitats de la nova extrema dreta. La xerrada intentarà respondre què porta cada cop més gent a donar suport a propostes reaccionàries; quina és la diferència entre la ultradreta, el populisme radical o el neofeixisme, i com es pot construir alternatives a la desesperança.

Finalment, la jornada es tancarà amb la sessió “Tothom hauria de ser antifeixista”, de les quatre a les sis de la tarda. En aquest bloc de formació es parlarà del fet que els Països Catalans compten amb una llarga tradició de lluita antifeixista, però l’extrema dreta ha crescut en els últims anys i ha activat noves estratègies que han fet saltar les alarmes. Així, es plantejarà que l’antifeixisme necessita fer un front comú i cercar noves aliances per tal de defensar els consensos democràtics bàsics que garanteixen la convivència en la diversitat. La reflexió girarà entorn a com fomentar un antifeixisme transversal que abraci tots els àmbits de la societat civil; de quina manera es poden aturar els discursos d’odi, i quin paper pot tenir l’educació, l’associacionisme, la cultura, la comunicació, el lleure o l’esport per a fer front a l’extrema dreta.





Reserva de plaça

Les persones interessades a assistir a la jornada antifeixista es poden inscriure emplenant un formulari en línia. Per als inscrits que es vulguin quedar a dinar, l’Ateneu organitza un dinar popular per al qual caldrà reservar un tiquet amb antelació al mateix establiment. El preu del tiquet és de 12 euros per als socis de l’Ateneu i d’Òmnium, i de 15 euros per als que no ho són.