Inscripcions obertes per a participar en un intercanvi juvenil entre joves de l’Alt Pirineu i de Finlàndia

Cartell anunciant l’intercanvi internacional de joves pirinencs amb finlandesos (RàdioSeu)

El Pirineu acollirà, del 9 al 16 de juliol vinent, un intercanvi juvenil que tindrà com a eix temàtic la participació de les persones joves. Al projecte de mobilitat europeu hi prendran part 24 nois i noies de 13 a 17 anys, 12 dels quals seran de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran i 12 més de la ciutat de Kerava, a Finlàndia.

La proposta, que està pendent de l’atorgament de subvenció, s’iniciarà aquest estiu a la Seu d’Urgell i continuarà l’any vinent a Finlàndia. Tindrà una durada de 7 dies i l‘allotjament, la manutenció, el viatge i altres despeses estaran finançades pel programa Erasmus+.

Les places per a participar en l’intercanvi internacional són limitades. Les persones interessades han fer una primera preinscripció i, un cop confirmada la plaça, formalitzar la inscripció definitiva. Es pot consultar la informació al formulari per a reservar plaça: https://ja.cat/intercanviapia





Trobada de les persones participants

El projecte europeu inclou una primera trobada entre les persones participants catalanes per tal de poder-se conèixer. L’organització demana que els nois i noies que s’hi inscriguin tinguin el compromís i la voluntat de prendre part l’any que ve en el mateix intercanvi, a través del qual es viatjarà a Kerava (Finlàndia) per a fer una nova estada de 7 dies conjuntament amb el grup de joves finesos que hi hauran participat allà.





Proposta de les oficines joves de l’Alt Pirineu i Aran

La iniciativa és el resultat del treball de les sis oficines joves de l’Alt Pirineu i l’Aran i té com a objectiu de potenciar i acompanyar la participació del jovent en els projectes europeus de mobilitat internacional, així com també donar una alternativa d’activitats d’estiu. El programa inclou activitats de participació, visites a entitats, activitats de lleure i dinàmiques de relació i de desenvolupament personal, entre d’altres.

Per a més informació es pot contactar amb l’Oficina Jove de referència o escriure un correu a oficinesjovespirineu@gmail.com