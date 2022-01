Inscripcions obertes al nou curs de gestió d’ONG i entitats sense ànim de lucre

Fins al 25 de febrer de 2022 està obert a la Universitat d’Andorra (UdA) el període de preinscripció a la seva nova formació per a professionals i voluntaris del tercer sector: el curs d’actualització en Gestió d’ONG i d’altres entitats sense ànim de lucre. El tràmit es formalitza fàcilment a través del web uda.ad, on apareix un formulari de preinscripció en línia.

Sota la responsabilitat acadèmica de la fundadora i directora d’Andtropia, Marta Alberch, l’objectiu del curs és proporcionar una guia pràctica sobre la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre, des de la seva fundació al seu desenvolupament i creixement, passant per la definició d’objectius a curt i llarg termini, per la comunicació i difusió dels projectes, per a la transparència financera i les bones pràctiques en la gestió de persones, entre altres aspectes, tot amb una orientació innovadora i creativa i des d’una perspectiva pràctica aplicada a casos reals. El programa va dirigit tant a gestors i tècnics encarregats de la gestió d’una entitat sense ànim de lucre com a persones interessades a col·laborar en projectes de voluntariat, de cooperació internacional o d’acció humanitària.

L’equip docent el constitueixen experts i professionals dels diferents àmbits que s’hi tractaran, com ara l’àrea financera i legal, la gestió de persones o la comunicació. Les classes es desenvoluparan presencialment del 8 de març al 17 de maig de 2022, amb sessions que tindran lloc els dimarts de les 18 h a les 21 h a la Universitat d’Andorra. El curs compta amb el suport del Govern d’Andorra i està adscrit a la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra.