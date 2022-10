Iniciativa solidària del Museu Carmen Thyssen Andorra a favor d’Unicef

Aquest dissabte, dia 15 d’octubre, el museu Carmen Thyssen Andorra col·laborarà amb Unicef i la campanya solidària Pay What You Wish. La recaptació de les entrades que s’obtingui per la visita de la gent a la mostra Made in Paris es destinarà íntegrament a projectes solidaris impulsats per Unicef.

D’altra banda, durant el mateix cap de setmana, els dies 15 i 16 d’octubre, al museu, s’oferirà el taller Tecnologia i joventut. L’activitat familiar de dibuix amb píxels promourà l’ús responsable de la tecnologia per part dels infants i joves, a través de creacions de dibuixos seguint el patró dels píxels. Per a reservar plaça es pot contactar al correu reserves@mcta.ad o al telèfon 800 800.