Iniciació al tast de vins de la DO Empordà

Un tast de vins és una bona excusa per a fer una escapada (freepik)

Encara resultarà que les activitats a l’aire lliure i d’esport no són les vostres preferides. Això no seria un problema, perquè també us preparat algun pla perquè els més gurmets pugueu iniciar-vos al món del vi amb un tast conduït per la reconeguda Laura Masramon. La DO Empordà atresora vins de gran qualitat.

Normalment, Masramon, està establerta a l’Empordà, però també la podreu trobar a llocs com el Domus Sent Soví d’Hostalric, a la comarca de la Selva, fent un taller per a entrar dins d’aquest món apassionant, ajudant a desenvolupar els sentits de l’olfacte, el gust i també el tacte, tot descobrint el món del vi local i d’arreu del món. Si feu l’escapada investigueu sobre els interessants cellers que hi ha en aquest territori.





