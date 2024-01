Inici del segon trimestre d’activitats dirigides als centres esportius d’Encamp i del Pas

Sessió de cycling virtual al gimnàs d’Encamp (Comú)

Els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa duran a terme, fins al 27 de març, la nova temporada d’activitats dirigides del segon trimestre 2023-2024. El programa d’activitats contempla un total de 16 modalitats esportives (quatre més que en l’anterior trimestre) repartides entre els dos centres esportius. A més, presenta sis noves tipologies: body balance, funcional, body pump, body combat, step i strong sumba.

També com a novetat, s’ha fet un primer pas acreditant el gimnàs d’Encamp com a centre de ‘Les Mills’ en les activitats de body pump, body balance i body combat, assegurant un servei professional i més complet als usuaris. L’acreditació integra centres de tot el món i fomenta un sistema d’entrenament basat en programes i rutines d’exercicis unificats.

A banda de les novetats, el programa inclou també aiguagim, cross trainning, cycling i cycling virtual, sumba, suspensió, GAC, pilates, core i mobilitat.

A les activitats dirigides només s’hi pot accedir sent soci d’algun dels centres esportius d’Encamp o del Pas de la Casa.

Les classes es faran cada dia menys els festius i caps de setmana. A les activitats hi poden assistir els majors de 16 anys que no presentin cap mena de contraindicació mèdica i els menors d’edat hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult.





Programació de les activitats dirigides

Pel que fa a les activitats del Complex Esportiu d’Encamp, hi ha: aiguagim (a les 8:15 els dilluns i dimecres i a les 20:15 els dimecres i divendres), cross training (a les 8:15 els dimarts i divendres i a les 19:15 els dimecres), funcional (a les 8:15 els dijous), body balance (a les 19:15 els dilluns, a les 13:15 els dimarts i dijous i a les 20:15 els divendres), sumba (a les 9:15 els dimarts, a les 13:15 els divendres, a les 19:15 els dijous i a les 20:15 els dilluns), suspensió (a les 9:15 els dimecres i a les 19:15 els dimarts), body pump (a les 9:15 els divendres, a les 13:15 els dimecres i a les 19:15 els dilluns), body combat (a les 19:15 els divendres), step (a les 20:15 els dimecres) i GAC (a les 20:15 els dijous), cycling (a les 13:15 els dilluns i a les 20:15 els dimarts i els dijous).

A banda d’aquestes classes, també hi ha cycling virtual de dilluns a divendres a les 8:15, a les 9:15 i a les 19:15, de dimarts a divendres a les 13:15, els dilluns, dimecres, dijous i divendres a les 19:15 i els dilluns, dimecres, i divendres a les 20:15.

D’altra banda, el programa d’activitats dirigides del Centre Esportiu del Pas de la Casa inclou: pilates (a les 18:15 els dimarts i a les 20:15 els divendres), suspensió (a les 18:15 els dimecres i a les 19:15 els dilluns), cross training (a les 19:15 els dimarts i a les 20:15 els dimecres), mobilitat (a les 19:15 els dimecres), core (a les 20:15 els dilluns), aiguagim (a les 20:15 els dimarts) i strong sumba (a les 20:15 els dijous).

Les diferents activitats es faran en modalitat d’intensitat alta, mitjana o baixa en funció del dia calendaritzat. Els dos programes complets de les activitats dirigides es poden consultar aquí.





Tarifes de soci per als centres esportius

Per a accedir a les activitats dirigides cal ser soci dels centres esportius d’Encamp o del Pas de la Casa, per tant, el preu de les activitats dirigides està inclòs en l’entrada de dia o d’abonaments dels centres:

L’entrada d’un dia és de 10,70 euros per als adults i de 5,50 euros per als sèniors (majors de 65 anys) i infants (de 3 a 17 anys), tant residents com no residents.

Pel que fa als abonaments, el mensual serà de 38,40 euros per als adults residents a la parròquia i de 49,90 euros per als no residents. Per als estudiants residents (de 18 a 25 anys) el preu és de 25,60 euros, per als infants de 18,18 euros els residents i 23,60 euros els no residents. I per als sèniors, 25,60 euros els residents i 33,30 euros els no residents.

D’altra banda, hi ha l’abonament anual, que és de 102,40 euros per als infants residents i 133,10 per als no residents. En el cas dels sèniors, és de 153,60 euros per als residents i 199,70 per als no residents.

Pel que fa als adults, l’abonament anual individual (per a una persona) és de 307,20 euros per als residents i 399,40 euros per als no residents. A més, hi ha l’opció “duo” que és per a dos adults, amb un cost de 491,20 per als residents i 638,60 euros per als no residents. També hi ha l’abonament “familiar” (dos adults i un infant) amb un cost de 572,80 euros per als residents i 744,60 euros per als no residents. Finalment, hi ha l’abonament anual monoparental (per a un adult i un infant), amb un preu de 327,20 euros per als residents i 425,40 euros per als no residents.