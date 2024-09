Inici complicat per a l’Handbol Club Serradells Andorra a Amposta

L’Handbol Club Serradells Andorra jugant a les terres de l’Ebre (Handbol Amposta)

L’Handbol Club Serradells Andorra va tenir un debut complicat en la seva primera jornada de competició, enfrontant-se a l’Handbol Amposta. Els jugadors dirigits per Pau Pérez van encaixar una derrota per 35-30 en un partit amb alts i baixos, però van saber gestionar les adversitats per a evitar una diferència major en el marcador.

A la primera meitat, el Serradells va sortir amb molta ansietat i va voler sentenciar el partit massa ràpidament. Aquest afany de resoldre-ho tot aviat va ser aprofitat pels locals, que van imposar el seu ritme de joc i van trobar gols fàcils. L’Amposta va dominar el marcador i va marxar al descans amb un avantatge de 17-14, deixant clar que els andorrans haurien de millorar si volien tenir opcions a la segona part.

A la represa, els visitants van mostrar una cara diferent, amb una clara millora tant en defensa com en atac. El Serradells va gestionar millor les possessions i va reduir la distància en el marcador. A mitja segona part, una acció desafortunada va obligar a aturar el partit quan Gerard Esparza va xocar amb el lateral ampostí Ferran Campanals, provocant que Esparza fos atès pels serveis mèdics. Malgrat la preocupació inicial, el jugador es recupera favorablement i no es tem cap lesió greu.

Després d’aquesta pausa, els andorrans van tornar amb força i van arribar a situar-se a només un gol dels locals. Tot i això, diversos errors en moments claus van impedir que poguessin capgirar el marcador, i l’Amposta va aprofitar la situació per a acabar guanyant amb el resultat final de 35-30.





Declaracions del tècnic Pau Pérez, de l’Handbol Club Serradells Andorra:

“Vam entrar amb massa ansietat de voler fer-ho bé i no vam controlar l’inici de partit. A mesura que avançava el partit vam saber gestionar-ho millor, però en l’aspecte defensiu, sobretot a la primera part, ens va faltar contundència. La segona part va ser molt més bona, arribant a posar-nos a només un gol de diferència. Però, l’exigència del partit i les condicions del pavelló no ens van permetre mantenir el ritme al final. Tot és treballable, així que toca seguir treballant i els resultats arribaran segur.”

Amb aquesta derrota, el Serradells comença la temporada en 7a posició, per sota de l’Handbol Gavà que visitarà el país aquest proper diumenge a la tarda després de perdre davant l’Handbol Sant Andreu per 23 a 26.

Pel que fa als equips de base, l’equip juvenil va perdre davant l’Handbol Amposta 34 a 32 en un partit controlat pels andorrans fins a l’últim quart on els ampostins van agafar la iniciativa i es van posar per davant en el marcador.





Resultats del cap de setmana:

Infantil Mixt: Handbol Terrassa 16 : 33 HC Serradells

Cadet: HC Serradells 29 : 29 ACLE Guissona

Juvenil: Handbol AMposta 34:32 HC Serradells

Sènior Masculí: Handbol Amposta 35 : 30 HC Serradells