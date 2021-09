Ingressa una persona més a l’Hospital per Covid-19

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 15.222 (+13) persones i es registren un total de 15.004 (+5) altes. El total de defuncions fins a la data és de 130.

Actualment hi ha 88 (+8) casos actius: 1 (+1) persona d’avançada edat ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –no hi ha ningú a l’UCI–. Pel que fa a la població escolar, hi ha 9 aules sota vigilància activa –5 total i 4 parcial– i 11 en vigilància passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 104.018 vacunes –53.858 primeres dosis, 49.906 segones i 254 terceres–.