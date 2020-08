Ingressa a l’hospital per precaució una dona d’edat avançada afectada de Covid-19

Una dona d’edat avançada ha ingressat a l’hospital, a planta, després que hagi donat positiu per Covid-19. Segons ha informat el Govern, l’afectació és lleu i se la va diagnosticar durant el passat cap de setmana però s’ha optat per ingressar-la per tenir-la en observació per la seva edat.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dimarts, s’han diagnosticat dos nous casos en les últimes 24 hores i s’han donat per curades quatre persones, amb la qual cosa hi ha un total de 62 casos d’infecció de coronavirus SARS-CoV-2 actius.

Així, des de l’inici de l’emergència sanitària s’han diagnosticat un total de 939 casos, dels quals 825 han superat la malaltia. El nombre de defuncions es manté immòbil des de mitjans del mes de juny.