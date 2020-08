Ingressa a la presó l’autor de l’atropellament mortal a l’avinguda Tarragona

L’autor de l’atropellament mortal, metge de professió, ha declarat durant un parell d’hores davant el batlle, que ha determinat que hi va haver intencionalitat en el moment de produir-se l’atropellament i l’acusa d’homicidi dolós.

Aquesta consideració comporta una pena d’entre 10 i 16 anys de presó i per tant no hi haurà ordenança penal o sigui un judici ràpid. La defensa presentarà la setmana vinent recurs en contra de la mesura de presó provisional. L’acusat té segona residència al país.

Els fets van succeir divendres a la nit en una hora d’afluència de gent davant d’un establiment de menjar ràpid de l’avinguda Tarragona. Testimonis presencials indicaven que la víctima, de 50 anys, va baixar del seu vehicle i després d’un enfrontament s’hauria produït l’atropellament mortal. La mort de l’home, que era conductor d’autobús, ha generat consternació al sector. La missa funeral en el seu record serà aquest dilluns a les 19.30 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.