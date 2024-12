Informació de servei: Recomanacions i canvis en el transport i l’esquí escolar per la meteorologia

Avís taronja per nevades i ventades (Servei Meteorològic Nacional)

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest divendres al matí un avís groc i taronja per un episodi de nevades abundants i fort vent a tot el país. La previsió meteorològica indica l’arribada d’un front del nord a partir d’aquest dissabte a la tarda que comportarà una forta baixada de temperatures durant el dia, i nevades a partir del migdia que s’intensificaran a partir de la tarda i vespre, quan es preveu que s’estenguin a qualsevol cota i s’experimenti un fort increment del vent de nord. L’episodi s’allargarà fins dilluns a primeres hores de la tarda.

Els gruixos de neu més importants es preveuen entre el migdia de diumenge i el migdia de dilluns, quan l’alerta es pot incrementar a avís taronja per neu. El vent intens, amb ràfegues de 80 km/h als fons de vall i més de 120 km/h als cims, provocarà torb, amb el seu corresponent avís groc i reducció de visibilitat associada. Es preveu acumulació de neu a qualsevol cota a partir de dissabte al vespre, amb gruixos que a 1.000 metres poden ser de 5 cm la nit de dissabte. Els gruixos poden superar els 20 cm entre diumenge i dilluns als 1.000 metres. Als cims del nord es poden acumular fins a 100 cm en total.

L’episodi es preveu que es produeixi durant un cap de setmana d’alta afluència de vehicles a causa del pont festiu de la Puríssima a Espanya quan s’espera una entrada de 58.000 automòbils. Davant d’aquesta situació, i de forma preventiva, els màxims representants dels cossos especials de Protecció Civil, Bombers, Mobilitat, COEX, Policia, Educació, i altres departament concernits, han mantingut aquest divendres al matí una reunió de coordinació per a actualitzar la informació i previsió meteorològica, analitzar el context i repassar els procediments associats al protocol de nevades. En aquest sentit, tots els grups d’actuació implicats estan preactivats i s’han reforçat els dispositius amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre les activitats habituals de la població i les afectacions al trànsit.

Concretament, s’ha acordat la mobilització de mitjans del COEX amb l’emplaçament de diverses llevaneus en punts estratègics del país, així com el seguiment específic a certes zones afectades pel risc d’allaus i els possibles tirs preventius. També s’activaran dispositius especials de la Policia per al control de cadenes, i es valorarà el reforç del transport de passatgers. Així mateix, el Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, ha recomanat als treballadors públics que dilluns es faci teletreball.





Recomanacions i minimització de desplaçaments

Davant del fenomen també s’han previst diverses accions de comunicació a la població per a fer difusió dels consells associats al fenomen i intentar reduir-ne l’impacte. Es recomana, en concret, limitar els desplaçaments amb vehicle durant aquests dies, i retirar i assegurar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure a causa del vent.

També es recomana limitar els desplaçaments a peu i evitar les activitats a l’exterior en zones de muntanya. En cas de sortir al carrer, es recomana portar roba i calçat adequats i protegir-se sobretot el cap i la cara. Per últim, es recomana fer teletreball, sempre i quan el lloc de treball i les funcions assignades ho permetin.





Avançament de transport escolar i suspensió de l’esquí escolar per al dilluns

Davant de la previsió del fenomen, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha decidit modificar alguns horaris del Servei de transport escolar per a avançar-los lleugerament a primera hora del matí de dilluns. A més, preventivament, tal com marca el protocol en cas d’avís taronja per aquestes circumstàncies, el Ministeri ha decidit cancel·lar l’esquí escolar de la jornada de dilluns per a tots els alumnes. Els centres afectats en aquest cas són l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i Encamp, el Col·legi Sant Ermengol i el Liceu Comte de Foix.

Les famílies inscrites al servei d’avisos per SMS, els quals estiguin afectats pels canvis, rebran la informació via aquest canal.





El detall de les línies i dels vehicles que s’avançaran seran els següents:

COMPANYIA NÚM BUS MOMENT HORA SORTIDA HABITUAL HORA SORTIDA NEU SORTIDA 1A PARADA CENTRE ESCOLAR Viatges Rubiol 2233 matí 8h 7.45h Arinsal M.Moliner (inf + 1a ens)+ St.Ermengol (inf +1a ens) Viatges Rubiol 2234 matí 7.30h 7.15h Sant. Julià mestres Pas de la Casa Novatel 1642 matí 7.30h 7.20h Pas de la Casa EA2a ensenyança Encamp Novatel 2019 matí 8.25h 8.20h Encamp EAEncamp + EFEncamp (inf + 1a ens) Novatel 2020 matí 7.50h 7.45h Arinsal EA2a ensenyança Ordino Novatel 2023 matí 7.25h 7.20h Pal LCF + EA2a ensenyança Sta. Coloma Novatel 2031 matí 6.45h 6.40h Fontaneda Poble Janer (2a ens) Novatel 2032 matí 7.40h 7.35h Arans Janer (inf + 1a ens) Viatges Soldevila 2342 matí 7.20h 7.10h Pas de la Casa LCF Viatges Soldevila 2345 matí 7.40h 7.35h Aixirivall EA2a ensenyança Sta. Coloma Viatges Soldevila 2344 matí 6.40h 6.35h Soldeu M.Moliner (2a ens) + St Eermengol (2a ens) Transports Garibaldi 1912 matí 8h 7.50h Les Salines St. Ermengol (inf + 1a ens) Cooperativa Interurbana 1347 matí 6.55h 6.45h Arans St. Ermengol(Batx + 2a ens) + Janer (2a ens) Cooperativa Interurbana 1347 mati 2n recorregut 8.25h 8.20h Andorra EFAndorra (inf + 1a ens) Autocars Nadal 1044 matí 7.45h 7.30h Escaldes EA2a ensenyança Encamp Autocars Nadal 1045 matí 6.40h 6.35h Llorts Mmoliner (2a ens + batx) + EABatx Autocars Nadal 1052 matí 6.50h 6.45h Incles Janer + SAFA (2a ens) Autocars Nadal 1055 matí 8h 7.55h Sant Julià St. Ermengol (inf + 1a ens) Autocars Nadal 1056 matí 8.15h 8.05h Andorra EAAndorra (inf + 1a ens) Autocars Nadal 1057 matí 8.10h 8h Sant Julià Janer + EAAndorra (inf + 1a ens) Autocars Nadal 1058 matí 8h 7.50h Canillo St. Ermengol (inf + 1a ens) Autocars Nadal 1059 matí 8.05h 8h Escaldes Janer (inf + 1a ens) Autocars Nadal 1061 matí 8.20h 8.10h Andorra St. Ermengol (inf + 1a ens)





El detall de les línies i dels vehicles que es desdoblaran seran els següents:

COMPANYIA NÚM BUS MOMENT HORA SORTIDA HABITUAL SORTIDA 1A PARADA CENTRE ESCOLAR Bus Blues 1124 mati 2n recorregut 8.20h Andorra EF Sta. Coloma (inf + 1aens) Viatges Soldevila 2344 mati 2n recorregut 7.55h Aixirivall St.Ermengol (inf + 1aens)