Inflamació cutània: identificar-la, evitar-la i recuperar la teva pell

Pell que enrogeix amb facilitat, tibantor persistent, sensació de picor o ardor… Cada vegada més persones s’enfronten a símptomes que, sense ser patològics, delaten un mal silenciós: la inflamació cutània. I no sempre la culpa és de l’entorn. Moltes vegades el problema neix en la nostra pròpia rutina cosmètica.
Parlem amb Paula Rodríguez, bioquímica especialitzada en dermofarmàcia i cosmètica, i portaveu de Druni, per a entendre per què es produeix aquesta resposta inflamatòria, com reconèixer-la i quins errors hem d’evitar si volem cuidar —i reparar— la nostra barrera cutània.
L’excés de cosmètica també passa factura
Durant anys, la indústria ens va animar a sumar actius, capes i passos: més exfoliants, més àcids, més resultats. Però, la realitat és que moltes pells han dit prou. “La pell té memòria. Quan abusem dels àcids o els retinoides, el seu mecanisme de defensa s’altera i comença a reaccionar amb enrogiment, tibantor o descamació”, explica Paula Rodríguez.
El problema afegeix, és que moltes persones interpreten aquesta reacció com a senyal d’eficàcia: “En realitat, és una crida d’auxili. La pell no necessita estímul, sinó equilibri i escolta”.
La teva pell pot estar inflamant-se (encara que no ho sàpigues)
La inflamació cutània s’ha convertit en un fenomen comú, sobretot entre les qui segueixen rutines complexes o combinen ingredients sense conèixer la seva sinergia. “Vivim en l’era de la sobreexposició: pol·lució, llum blava, estrès, cosmètics… Tot suma microagressions que tornen la pell hipersensible”, assenyala l’experta.
I encara que la inflamació és una eina natural de defensa, quan es torna crònica —per estímuls mal gestionats— comença a danyar. “Aquesta inflamació persistent fragilitza la pell, altera la barrera i accelera l’envelliment. Està associada a l’estrès oxidatiu i a la degradació del col·lagen”, adverteix.
Hàbits que danyen la barrera cutània
Segons Paula Rodríguez, hi ha diversos errors freqüents que poden alterar la salut de la nostra pell:
– Abusar d’exfoliants químics. “Eliminen cèl·lules mortes, sí, però també poden forçar la renovació cel·lular i treure cèl·lules immadures sense protecció”.
– Neteja excessiva o amb productes molt astringents. Aquesta sensació de “pell tirant” no és neteja: és senyal que el mantell hidrolipídic està danyat.
– Combinar actius potents sense guia professional. “Retinol, exfoliants i vitamina C en la mateixa rutina pot ser massa. No es tracta d’evitar, sinó de saber dosar”.
Com recuperar una pell inflamada o sensibilitzada
Quan la pell reacciona, el primer és parar. Reduir la rutina a l’essencial: “Un netejador suau, una hidratant neutra i fotoprotecció. Res més”, recomana la bioquímica.
A partir d’aquí, toca reconstruir la barrera cutània amb actius com:
– Niacinamida
– Ceramides
– Centella asiàtica
– Ectoïna
– Pèptids reparadors
“Aquests ingredients reforcen l’epidermis, eviten la pèrdua d’aigua i retornen elasticitat i confort”, explica. I si volem reintroduir àcids o retinoides, cal fer-ho de manera gradual: “Un sol producte nou cada vegada, i provar-lo durant almenys 48 hores”.
Poder i tolerància: el nou equilibri de l’skincare
La cosmètica evoluciona i també ho fa la seva formulació. “Cada vegada més marques reformulen els seus àcids i retinoides per a incloure ingredients calmants o sistemes d’alliberament controlat”, assenyala Paula Rodríguez. Entre les innovacions més prometedores, destaquen els agents formadors de pel·lícula: polímers invisibles que creguin una capa protectora sobre la pell i permeten alliberar els actius a poc a poc, evitant pics d’irritació.
La clau no està a renunciar, sinó a equilibrar. Perquè sí, es pot tractar… sense irritar.
Per bellezactiva.com