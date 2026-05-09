INEFC Pirineus organitza una jornada sobre “transició sostenible de les comarques de muntanya”

INEFC Pirineus organitza a la Seu d’Urgell una jornada formativa titulada “Metodologies participatives i innovació social per a la transició sostenible dels territoris de muntanya”. L’activitat tindrà lloc el dimecres vinent, 13 de maig, de les 9 del matí a les 2 del migdia, a la Sala de Sant Domènec. Segons han explicat des del centre universitari urgellenc, amb aquesta sessió volen “posar en valor la investigació i acció participativa com a eina per a escoltar tots els actors (públics, privats i associatius)” i per a “construir, de manera col·lectiva, estratègies adaptatives per als territoris del Pirineu vinculats a estacions d’esquí i muntanya”.
La proposta s’organitza conjuntament amb el projecte anomenat “Pirineus Innovació Transició Holística de la Muntanya i les seves estacions (PITON)”, i s’hi explicarà “experiències reals dels casos de la Molina i Canillo”. També han dit que volen “explorar les primeres evidències i aprenentatges al voltant d’una pregunta clau: quin futur desitja la ciutadania d’aquests territoris del Pirineu vinculats a estacions d’esquí i muntanya?”.
Durant la jornada hi parlaran quatre ponents convidats que “aportaran perspectives diverses per a enriquir el diàleg”, expliquen. Concretament, Yvan Lara (Andorra Recerca i Innovació) oferirà la xerrada “Per què (fer) participar?: Una pregunta ineludible massa sovint eludida”. Ferran Canudas (Cooperativa L’Arada) parlarà “Dels paisatges agroforestals i ramaders a la gentrificació i els deserts alimentaris del turisme de muntanya (1900-2020)”. Julen Larrañaga (Agirre Lehendakaria Center) dissertarà sobre “Participació intel·ligent: tecnologies al servei de les transicions”, i Raquel Mirabet (INEFC Barcelona) oferirà la comunicació “De la participació a la política pública: Llei de l’Esport a Catalunya”.
La inscripció es pot fer mitjançant un formulari publicat a internet. La jornada compta amb la col·laboració d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), l’Agència Catalana de Turisme, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Integra Pirineus.